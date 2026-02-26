Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας στην χθεσινή απόφασή του για επιβολή ποινής φυλάκισης 20 ετών σε υπόθεση ναρκωτικών βάρους 110 κιλών, σημειώνει πως «όταν υπάρχει έξαρση και επανάληψη τέτοιων αδικημάτων, παρά τις αυστηρές ποινές, δικαιολογείται η επιβολή ακόμη αυστηρότερων», αναφέρει η Νομική Υπηρεσία.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, προσθέτει πως το Μόνιμο Κακουργιοδικείο επέβαλε συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 20 ετών σε κατηγορούμενο πρόσωπο, το οποίο κρίθηκε ένοχο σε δύο κατηγορίες παράνομης κατοχής ελεγχόμενων φαρμάκων με σκοπό την προμήθειά τους σε άλλο πρόσωπο, και συγκεκριμένα 15,06 κιλών κοκαΐνης και 94,96 κιλών κάνναβης.

Οι επίδικες ναρκωτικές ουσίες είχαν εντοπιστεί σε πέντε δέματα τα οποία είχαν αφιχθεί στη Δημοκρατία μέσα σε εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα από την Ελλάδα μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών, προστίθεται.

Το Κακουργιοδικείο, στην απόφασή του, σημειώνει εξάλλου πως «η μόνη ποινή που θα άρμοζε, στην παρούσα υπόθεση, να επιβληθεί στον κατηγορούμενο, είναι, αναπόφευκτα, αυτή της φυλάκισης 20 ετών […] σε κάθε κατηγορία, την οποία και επιβάλλουμε. Οι ποινές φυλάκισης θα συντρέχουν».

Την υπόθεση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας χειρίστηκε ο κ. Αντώνης Αντωνίου, Δημόσιος Κατήγορος.

