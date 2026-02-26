Ψυχρή αέρια μάζα σε συνδυασμό με ασθενές πεδίο υψηλών πιέσεων επηρεάζει την περιοχή, διατηρώντας το σκηνικό του καιρού χειμωνιάτικο.

Τοπικές βροχές, ελαφρές χιονοπτώσεις στα ορεινά και χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ψυχρή αέρια μάζα αλλά και ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε θα συνεχίσουν να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως σε βόρειες περιοχές, αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βόρειοι ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα νότια και στα ανατολικά παράλια, ενώ στα δυτικά και στα βόρεια θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα παράλια και γύρω στους μείον 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα συντηρείται παγετός.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο παροδικά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και παροδικά τοπικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.