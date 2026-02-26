Την ανάγκη για εκπαίδευση σε εργαλεία ψηφιακής δικαιοσύνης υπογράμμισε ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Λ. Σαββίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση «Ευρωπαϊκή δικαστική εκπαίδευση: Δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την ψηφιακή δικαιοσύνη@2030», που διοργανώθηκε την Πέμπτη στη Λευκωσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σε συνεργασία με τη Σχολή Δικαστικής Κατάρτισης Κύπρου.

«Η ψηφιοποίηση είναι μια έννοια που εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στις πολιτικές και τη διακυβέρνηση και ως εκ τούτου έχει εισέλθει φυσικά στον τομέα της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη, εξ ορισμού, είναι ένας πυλώνας της κοινωνίας - μιας κοινωνίας που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται παράλληλα σε έναν φυσικό και έναν ψηφιακό κόσμο», επεσήμανε ο κ. Σαββίδης. «Δύσκολα μπορεί κανείς να σκεφτεί ένα έργο ή μια δράση που δεν μπορεί να εκτελεστεί με τη χρήση ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων. Για αυτούς τους λόγους, οι στόχοι της καλύτερης κατανόησης και χρήσης των ψηφιακών διαδικασιών έχουν εξελιχθεί σε πολιτικές προτεραιότητες, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο», πρόσθεσε.

«Όπως ορθώς επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κατάρτισης Δικαστικών της Επιτροπής, η ψηφιακή εκπαίδευση για όλους τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στον τομέα της δικαιοσύνης αφορά τόσο τον ψηφιακό γραμματισμό όσον αφορά τις διαδικασίες όσο και την κατανόηση του ουσιαστικού δικαίου που εφαρμόζεται στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία», σημείωσε ο Γενικός Εισαγγελέας.

«Από την πλευρά μας, ως Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, έχουμε παρατηρήσει μια σημαντική αύξηση σε υποθέσεις που σχετίζονται με ψηφιακές δραστηριότητες, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού μας στο ουσιαστικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τις ποινικές πράξεις που ενδέχεται να διαπραχθούν με τη χρήση της τεχνολογίας», ανέφερε ο κ. Σαββίδης, προσθέτοντας ότι «ως εισαγγελείς έχουμε επίσης κάνει ολοένα και μεγαλύτερη χρήση ψηφιακών εργαλείων που είναι διαθέσιμα στις διαδικασίες, ιδίως για την προστασία των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας στους μάρτυρες να καταθέτουν μέσω τηλεδιάσκεψης». «Αναμφίβολα, η ποιότητα και η ταχύτητα της δικαιοσύνης μπορούν να βελτιωθούν μέσω της χρήσης τέτοιων εργαλείων, σε κάθε επίπεδο», συνέχισε.

Ο Γενικός Εισαγγελέας επεσήμανε επίσης ότι «οι εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δημιουργήσει ένα πολύπλευρο νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει διάφορες πτυχές της ψηφιακής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των Νόμων για τις Ψηφιακές Αγορές και τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, του Νόμου για τα Δεδομένα και του Κανονισμού για το Τρομοκρατικό Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο».

Σημείωσε ακόμη ότι «ο Κανονισμός 2023/2844, γνωστός ως ‘’Νόμος για τα Δεδομένα’’, σχετικά με την ψηφιοποίηση της δικαστικής συνεργασίας και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις, έχει οδηγήσει σε μια αξιοσημείωτη μεταρρύθμιση στον τομέα της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών στον τομέα της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του αποκεντρωμένου συστήματος πληροφορικής και του Ευρωπαϊκού Σημείου Ηλεκτρονικής Πρόσβασης».

Κατά συνέπεια, συνέχισε, «μια θεμελιώδης ανάγκη για τον στόχο της ορθής χρήσης τέτοιων εργαλείων και της εφαρμογής των νέων κανόνων που τίθενται συνεχώς σε ισχύ, είναι η επαρκής και καινοτόμος εκπαίδευση, η ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων μεταξύ αρχών σε διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Η Νομική Υπηρεσία, κεντρικός παράγοντας στον τομέα της απονομής της δικαιοσύνης βάσει συνταγματικής διάταξης, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δια βίου εκπαίδευση των μελών της, ώστε να παραμένουν ενημερωμένα και ικανά να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες «τις απαιτήσεις των καθηκόντων τους», σημείωσε ο κ. Σαββίδης. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, «η Ακαδημία της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διοργανώνει συχνά εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται επίσης με ζητήματα ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης και, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις νέες εξελίξεις στις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί για το εγγύς μέλλον».

«Σε μια εποχή ταχείας ψηφιακής ανάπτυξης και τεχνολογικής προόδου, ο τομέας της δικαιοσύνης εξελίσσεται παράλληλα με τον υπόλοιπο κόσμο», είπε ο Γενικός Εισαγγελέας. «Τα δικαιώματα των πολιτών και το δημόσιο συμφέρον υποχρεώνουν τα δικαστήρια, τους εισαγγελείς και ολόκληρο το σύστημα απονομής δικαιοσύνης να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμοστούν στις προκλήσεις, τόσο όσον αφορά τις διαδικασίες, τα διαθέσιμα εργαλεία όσο και έναν εντελώς νέο τομέα δικαίου που σχετίζεται με τις ψηφιακές δραστηριότητες», κατέληξε.

