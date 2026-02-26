Ψυχρή αέρια μάζα αλλά και ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζουν από σήμερα την Κύπρο.

Εξαιτίας της ψυχρής αέριας μάζας, η θερμοκρασία σημείωσε αισθητή πτώση.

Συγκεκριμένα, ενώ η θερμοκρασία χθες στο εσωτερικό ήταν γύρω στους 20 βαθμούς, σήμερα κυμαίνεται γύρω στους 16.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και παροδικά τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ.

Απόψε, η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα παράλια και γύρω στους μείον 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αναλυτικά ο καιρός

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, είναι 1 εκατοστό.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και παροδικά τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη στα νότια και στα ανατολικά παράλια και ταραγμένη μέχρι κυματώδης στα δυτικά και στα βόρεια.

Απόψε, θα συνεχίσουν να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως σε βόρειες περιοχές, αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βόρειοι ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα νότια και στα ανατολικά παράλια, ενώ στα δυτικά και στα βόρεια θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα παράλια και γύρω στους μείον 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα συντηρείται παγετός.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και ελαφρά χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.