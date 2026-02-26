Μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν 8 χιλιάδες εμβολιασμοί, σήμερα αναμένονται άλλες 50 χιλιάδες δόσεις εμβολίων από τα κατεχόμενα ενώ στις 28 Φεβρουαρίου φτάνουν στην Κύπρο από την ΕΕ τα εμβόλια, δήλωσε η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός και Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Σωτηρία Γεωργιάδου, σημειώνοντας πως «στα θετικά είναι ότι δεν εντοπίστηκαν άλλα θετικά κρούσματα».

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Συντονιστικό Κέντρο ΖΗΝΩΝ στη Λάρνακα, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε συγκεκριμένα πως «στα θετικά μέχρι στιγμής δεν έχουν βγει άλλα θετικά κρούσματα παρόλο που συνεχίζονται οι δειγματοληψίες στα τρία και στα 10 χιλιόμετρα στη μολυσμένη περιοχή όπως και αλλού».

Η κ. Γεωργιάδου είπε ότι «χθες το πρωί παραλήφθηκαν οι 10 χιλιάδες δόσεις εμβολίων και μετά από μια πολύωρη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και των ιδιωτών κτηνιάτρων, όπου έγινε εκτενέστερη ενημέρωση, ξεκίνησαν χθες το βράδυ οι εμβολιασμοί σε βοοειδή στην περιοχή Αραδίππου».

Σήμερα, σημείωσε, «αναμένονται άλλες 50 χιλιάδες δόσεις εμβολίων από τα κατεχόμενα μετά από δικό μας αίτημα». Παράλληλα, συνεχίζονται οι θανατώσεις και οι ταφές ζώων από τα άλλα δέκα μολυσμένα κοπάδια αιγοπροβάτων και έχουν, όπως ανέφερε, καθοριστεί σημεία ταφής για τα υπό θανάτωση ζώα σε συνεννόηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Κτηματολόγιο στη βάση πρωτοκόλλου.

Παράλληλα αυξήθηκαν τα σημεία ψεκασμών εντός της μολυσμένης περιοχής και έφθασαν τα 21 σημεία, όπως είπε.

«Συνεχίζεται η κατασκευή τροχολουτήρων στις κοινότητες κατόπιν συστάσεων του Τμήματος Γεωργίας προς τις τοπικές αρχές και επίσης η Υπουργός πραγματοποιεί μα σειρά διαβουλεύσεων με τις αγροτικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων κλάδων για τα μέτρα στήριξης που θα δοθούν στους κτηνοτρόφους και δόθηκαν σχετικές οδηγίες στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να συνεργαστούν ώστε να καταρτιστεί το πακέτο στήριξης», ανέφερε περαιτέρω.

Ερωτηθείσα εάν γίνονται έλεγχοι σε άλλες περιοχές, η κ. Γεωργιάδου δήλωσε πως γίνονται «και σε άλλες επαρχίες αλλά το σημαντικό είναι η επαρχία Λάρνακας. Από τις φάρμες που γειτνιάζουν παίρνονται δείγματα αλλά δεν μπορούμε να είμαστε πανταχού παρόντες».

Σε ό,τι αφορά το περιστατικό όπου ιερείς φέρονται να εισήλθαν σε κτηνοτροφικές περιοχές, η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός και Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε πως «ενημερωθήκαμε και η Υπουργός Γεωργίας έδωσε άμεσα οδηγία στην Αστυνομία να το διερευνήσει. Η είσοδος στη μολυσμένη περιοχή επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν εργασία και τηρουμένων όλων των πρωτοκόλλων».

Συνεχίζοντας έκανε «έκκληση στον κόσμο, επειδή δεν θέλουμε να τους κόψουμε τη δουλειά τους, τη μετακίνηση τους, το βιός τους αλλά παρακαλώ πολύ να μπαίνουν μόνο όσοι έχουν δουλειά».

Ερωτηθείσα αν έχουν τηρήσει τα μέτρα βιοασφάλειας και εάν μπήκαν νόμιμα, η κα Γεωργιάδου ήταν κατηγορηματική. «Όχι, δεν θα πάω εγώ να δω το γείτονα που είναι στη φάρμα. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα είμαστε σε μια κατάσταση stand still που σημαίνει δεν κινείται κουνούπι. Αν θέλετε να βοηθήσετε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση κάνω έκκληση και για μετακινήσεις και για επισκέψεις εννοείται ότι όλοι τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας», τόνισε.

Σε ερώτηση κατά πόσον στη φάρμα που μπήκαν καταγράφηκαν κρούσματα, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε πως «γίνεται τώρα διερεύνηση και δόθηκαν οδηγίες».

Θανάτωση ζώων ανεξαρτήτως αν έχουν συμπτώματα ή όχι

Η κ Γεωργιάδου ρωτήθηκε και για τη μονάδα στους Τρούλλους όπου τα ζώα είναι ασυμπτωματικά και ο κτηνοτρόφος απαιτεί δεύτερη δειγματοληψία επειδή θα θανατωθούν τα ζώα του. «Τα αποτελέσματα από το εργαστήριο θα δοθούν από το επαρχιακό της Λάρνακας. Το συγκεκριμένο υποστατικό ήταν θετικό και το ότι τα ζώα ήταν ασυμπτωματικά δεν λέει τίποτε. Τα διάφορα ζώα έχουν διαφορετική εκδήλωση και συμπτωματολογία, άλλα πιο έντονα και άλλα πιο ήπια. Έχει να κάνει και με το πόσα ζώα είναι μέσα στη φάρμα. Από τη στιγμή που έχει θετικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι είναι θετική μονάδα», τόνισε.

«Ο λόγος που θανατώνονται τα ζώα είναι διότι ο ιός είναι πολύ μολυσματικός και μεταδίδεται και διασπείρεται ανεξάρτητα αν έχουν συμπτώματα ή όχι», τόνισε, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει δεύτερη δειγματοληψία στη συγκεκριμένη φάρμα. «Όχι, τα αποτελέσματα είναι έγκυρα. Το εργαστήριο των Κτηνιατρικών ελέγχεται από το ευρωπαϊκό εργαστήριο αναφοράς και είναι διαπιστευμένο. Αν ο άνθρωπος θέλει να ξαναφέρει ας ξαναφέρει, το θέμα είναι ότι υπάρχει ο ιός μέσα. Το να διασπείρουμε αμφιβολίες και να θέλουμε επανάληψη της επανάληψης για να πειστούμε δεν είναι σωστό», υπογράμμισε.

Ερωτηθείσα εάν υπάρχει περίπτωση σε μια φάρμα να βγει θετικό δείγμα και μετά να γίνει δεύτερο δείγμα και να βγει αρνητικό και εάν αυτό είναι ανησυχητικό, η κ. Γεωργιάδου είπε πως «το θέμα είναι σπατάλη πόρων και χρόνου. Δεν γίνεται μια ανάλυση αλλά τρεις διαφορετικές και έχει να κάνει με το σημείο εισόδου του ιού. Στο συγκεκριμένο είχε τον ιό στο αίμα. Έστω και ένα ζώο από ένα εκατομμύριο, θανατώνονται».

Σε αναζήτηση λύσης για χοίρους

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς που άρχισαν και συνεχίζονται, η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός και Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών δήλωσε πως «σήμερα συνεχίζονται εμβολιασμοί στην Αραδίππου και θα γίνουν και στα 3 και στα 10 χιλιόμετρα», προσθέτοντας ότι «στους χοίρους δεν μπορεί να γίνει αυτό το εμβόλιο και ψάχνουμε άλλη λύση».

Όταν εμβολιαστούν, τόνισε, «μπορούν να πάνε άμεσα για κατανάλωση».

Ερωτηθείσα πόσα ζώα βρίσκονται στην ακτίνα των τριών και δέκα χιλιομέτρων η κ. Γεωργιάδου ανέφερε πως «στα τρία χιλιόμετρα έχουμε 10 χιλιάδες βοοειδή, 48 χιλιάδες αιγοπρόβατα και 26 χιλιάδες χοίρους».

