Το Συγκρότημα Δίας αναζητά έναν δημιουργικό και ταλαντούχο Motion Graphics Designer για να ενταχθεί στην ομάδα του.

Αν έχεις πάθος με την κίνηση, το design και τη δημιουργία εντυπωσιακού οπτικοακουστικού υλικού, τότε αυτή η θέση είναι για εσένα!

Εργασία:

Δημιουργία motion graphics για digital καμπάνιες, social media και τηλεόραση.

Επεξεργασία και animation λογότυπων και γραφικών.

Επεξεργασία βίντεο.

Συνεργασία με την ομάδα marketing για την υλοποίηση οπτικών concept.

Προσαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε καμπάνιας ή project.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Απόφοιτος πανεπιστημίου σε σχετικό κλάδο.

Πολύ καλή γνώση Adobe After Effects, Premiere Pro, Illustrator και Photoshop.

Εμπειρία στη δημιουργία animated videos, reels κτλ.

Δημιουργική σκέψη και αισθητική.

Ικανότητα εργασίας σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διαχείρισης αρκετών εργασιών ταυτόχρονα.

Επιθυμητά Προσόντα:

Εμπειρία σε projects με brands ή διαφημιστικές εταιρείες.

Γνώση κάποιου 3D λογισμικού (π.χ. Blender, Cinema 4D, 3ds Max, Maya).

Προσφέρουμε:

Δυνατότητα εργασίας σε ενδιαφέροντα και δημιουργικά projects.

Ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Ευχέρεια ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής εξέλιξης.

Πολύ καλό πακέτο αποδοχών.

Αν θεωρείς ότι τα προσόντα σου ταιριάζουν στην θέση του Motion Graphics Designer τότε στείλε το βιογραφικό και το portfolio σου στο email [email protected] μέχρι τις 13 Μαρτίου 2026.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Θα αρχειοθετήσουμε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε μελλοντικό άνοιγμα θέσης που να ανταποκρίνεται στα δικά σας προσόντα. Τα βιογραφικά θα διαγράφονται από το αρχείο μας με την ολοκλήρωση τριών (3) ετών από την ημέρα αποστολής τους.