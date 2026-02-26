Συμπληρώνονται φέτος τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη.

Μαθητές και καθηγητές τίμησαν τη μνήμη του Κυπριανού Παπαϊωάννου και όλων των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα στο Φρέναρος, τελέστηκε τρισάγιο από τους ιερείς της εκκλησίας.

Τρισάγιο στη μνήμη του Κυπριανού στο Λύκειο Κοκκινοχωρίων pic.twitter.com/xcKkd0JNpM — Sigmalive (@Sigmalivecom) February 26, 2026

Ο διευθυντής του σχολείου, Αδάμος Κακουρής, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «πάλι υπήρξε συγκίνηση, ο Κυπριανός ήταν και είναι ένα παιδί δικό μας, πέρασε από αυτές τις τάξεις, μας άφησε το χαμόγελό του, την καλοσύνη του, την ευγένειά του. Ένα παιδί ξεχωριστό, με εξαίρετο ήθος.

»Είμαστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε τη μνήμη του, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ γιατί πραγματικά σημάδεψε αυτό το σχολείο και θεωρούμε ότι πρέπει να τον κρατήσουμε στη μνήμη μας ζωντανό γιατί μας άφησε ιερή παρακαταθήκη.

»Διαβάζοντας λίγο το ημερολόγιό του, το οποίο προσωπικά με συγκινεί πάρα πολύ, διαπιστώνω ότι μοιάζει λίγο με τους Αγίους της εκκλησίας, οι οποίοι μας προτρέπουν να είμαστε ευγενικοί, χωρίς εγωισμούς, απλοί και ταπεινοί. Αυτά μας άφησε ο Κυπριανός και αυτά θα κρατήσουμε και αυτά θέλουμε να μεταδώσουμε και μεταδίδουμε καθημερινά.

»Ήταν ένα πρότυπο, μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε πολλούς Κυπριανούς σε αυτό το σχολείο. Πραγματικά συγκινούμε».

Συγκίνηση για τον Κυπριανό: «Μοιάζει λίγο με τους Αγίους της εκκλησίας» pic.twitter.com/XX5RhCvk5C — Sigmalive (@Sigmalivecom) February 26, 2026

Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου τραγούδησαν τραγούδια αφιερωμένα στη μνήμη των θυμάτων.

Διαβάστε επίσης: Η «αποκάλυψη» γυναίκας για τον Κυπριανό: «Αυτή δεν ήταν κηδεία, ήταν γάμος»