Σημαντικές διαστάσεις λαμβάνει στην κατεχόμενη Κύπρο η υπόθεση της επιχείρησης «Σκοτεινός Στόχος» (KARANLIK HEDEF), καθώς η Αστυνομία διερευνά καταγγελλόμενο σχέδιο ένοπλης επίθεσης σε βάρος του προσώπου που είναι γνωστό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Cenk Hoca.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του κατεχόμενου Τρικώμου Σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν ενώπιον «Δικαστηρίου», σε αγροτική τοποθεσία μεταξύ της κατεχόμενης Κοντέας και Λύσης εντοπίστηκε κρυμμένος οπλισμός, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και οργανωμένη επιχείρηση παρακολούθησης από μέλη της «Αστυνομίας». των κατοχικών αρχών

Στο σημείο κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, γεμιστήρας και 30 πλήρη φυσίγγια. Όπως αναφέρθηκε στο «δικαστήριο», ψευδοαστυνομικοί έστησαν ενέδρα και συνέλαβαν πρόσωπο που φέρεται να προσήλθε για να παραλάβει το όπλο, επιχειρώντας να διαφύγει όταν αντιλήφθηκε την παρουσία τους.

Η έρευνα επεκτάθηκε και συνελήφθησαν ακόμη δύο πρόσωπα. Σύμφωνα με τις «δικαστικές αναφορές», ένας εκ των υπόπτων φέρεται να είχε κλέψει μοτοσικλέτα, η οποία, κατά την «Αστυνομία», προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της επίθεσης. Παράλληλα, τρία ακόμη πρόσωπα που εκτιμάται ότι συνδέονται με την υπόθεση καταζητούνται.

Το «Δικαστήριο», λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των καταγγελιών και την ανάγκη απρόσκοπτης διερεύνησης, διέταξε την οκταήμερη προσωποκράτηση των τριών συλληφθέντων.

Πληροφορίες που μεταφέρθηκαν ενώπιον του «Δικαστηρίου» αναφέρουν ότι στο παρασκήνιο της υπόθεσης φέρεται να υπάρχει ένταση που προέκυψε από αναρτήσεις και αντιπαραθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Αρχές, ωστόσο, συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης, χωρίς να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο.