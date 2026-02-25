Λόγω βροχόπτωσης που σημειώνεται λίγο πριν τις 8.00 το βράδυ, στην περιοχή μεταξύ Κοφίνου και Λεμεσού, παρατηρείται ροή και συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ολισθηρό.

Οι οδηγοί οχημάτων προτρέπονται να είναι προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Νωρίτερα, προβλήματα παρουσιάστηκαν και στην περιοχή μεταξύ Αυδήμου και Επισκοπής, με συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, με αποτέλεσμα ο δρόμος να καταστεί επικίνδυνος.