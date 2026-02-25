Συνεχίστηκε την Τετάρτη στο Κακουργιοδικείο της Λευκωσίας η ακρόαση της υπόθεσης σφετερισμού ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα εναντίον της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας. Κατά τη διαδικασία της Τετάρτης έγινε αντεξέταση ενός μάρτυρα από την υπεράσπιση. Αναφορικά με το αίτημα της απελευθέρωσης της κατηγορούμενης που τέθηκε προηγουμένως, δεν ήταν εφικτή η εξέτασή του καθώς προέκυψε κώλυμα ως προς την επικοινωνία της υπεράσπισης και της κατηγορούμενης με την ασφαλιστική εταιρεία για τη διευθέτηση του ζητήματος της εγγύησης.

Κατά το πρώτο μέρος της δικασίμου, η διαδικασία επικεντρώθηκε στην αντεξέταση του ειδικού κτηματολογίου και χωρομετρίας, Ερμή Χατζηνικολάου, από τον συνήγορο υπεράσπισης, Σωτήρη Αργυρού. Η υπεράσπιση εστίασε ενδελεχώς στο ζήτημα των τοπογραφικών σχεδίων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις στον καθορισμό των επίδικων τεμαχίων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ο κ. Χατζηνικολάου εξήγησε στο Δικαστήριο ότι ο δικός του ρόλος περιορίστηκε αποκλειστικά στον έλεγχο της ακρίβειας μιας ψηφιακής εφαρμογής για κινητά, μεταφέροντας δεδομένα από το λογισμικό στην εφαρμογή και αντιστρόφως, χωρίς να προβεί σε άλλες πράξεις.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της υπεράσπισης περί επιτόπιων ερευνών, ο μάρτυρας ξεκαθάρισε ότι το Κτηματολόγιο δεν έχει τη δυνατότητα να διεξάγει χωρομετρικές εργασίες στην επαρχία Κερύνειας, καθώς τελεί εξ ολοκλήρου υπό κατοχή και δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα συνεργεία. Ως εκ τούτου, για τα κατεχόμενα χρησιμοποιούνται ψηφιοποιημένα σχέδια που βασίζονται στην αρχική χωρομετρία της Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1920. Ο κ. Χατζηνικολάου είπε ότι το Κτηματολόγιο είναι ένας «ζωντανός οργανισμός» που συνεχώς μετεξελίσσεται, σημειώνοντας ότι η απουσία σύγχρονων εργαλείων εκείνη την εποχή δικαιολογεί τις όποιες αποκλίσεις παρατηρούνται στα παλαιά σχέδια.

Ένα δεύτερο ζήτημα που απασχόλησε τη διαδικασία ήταν το αίτημα της υπεράσπισης για τη γραπτή μετάφραση του συνόλου των καταθέσεων του μαρτυρικού υλικού στη γερμανική γλώσσα. Ο κ. Αργυρού επικαλέστηκε σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2010, αναφέροντας πως αποτελεί και αίτημα της γερμανικής πρεσβείας. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, έφερε ένσταση, παραπέμποντας σε κυπριακή νομολογία. Όπως εξήγησε, δεν υφίσταται νομική υποχρέωση μετάφρασης κάθε ξεχωριστής κατάθεσης, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι παρέχεται συνεχής προφορική διερμηνεία στο Δικαστήριο και υπάρχει διαθέσιμος διερμηνέας για τις επισκέψεις στις Κεντρικές Φυλακές.

Ο Πρόεδρος του Κακουργοδικείου, Νικόλας Γεωργιάδης, απέρριψε τελικά το αίτημα της υπεράσπισης, χαρακτηρίζοντάς το «ασαφές και καθυστερημένο». Το Δικαστήριο υπέδειξε ότι είχαν ήδη δοθεί σαφείς οδηγίες από τον Ιανουάριο για τη διευθέτηση συναντήσεων με μεταφραστή μέσω του πρωτοκολλητείου. Προϋπόθεση αυτών των οδηγιών ήταν η γραπτή ειδοποίηση 72 ώρες πριν από κάθε συνάντηση, μια διαδικασία που, όπως διαπιστώθηκε, δεν ακολουθήθηκε πιστά από την υπεράσπιση, δημιουργώντας κωλύματα επικοινωνίας. Παρά την απόρριψη του αιτήματος για καθολική έγγραφη μετάφραση, δόθηκαν νέες οδηγίες στο πρωτοκολλητείο να ετοιμάσει επίσημο σημείωμα με τους διαθέσιμους διερμηνείς, ώστε να διασφαλιστεί και να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση της υπεράσπισης στις φυλακές.

Επιστρέφοντας στο αρχικό ζήτημα της ημέρας, λόγω της συνεχιζόμενης εκκρεμότητας με τα απαραίτητα έγγραφα της ασφαλιστικής εταιρείας —τα οποία η υπεράσπιση δεν κατέστη δυνατόν να παραδώσει εγκαίρως στην κατηγορούμενη το Σαββατοκύριακο— το αίτημα για την απόλυσή της υπό όρους δεν προχώρησε στο στάδιο της εκδίκασης. Το Δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία και όρισε τις επόμενες δικασίμους για τις 16, 18 και 20 Μαρτίου (ώρα 9.00 π.μ.). Το αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους, για το οποίο υπάρχει ήδη καταχωρημένη ένσταση από την Κατηγορούσα Αρχή, ορίστηκε να εκδικαστεί στις 16 Μαρτίου. Μέχρι τότε, η κατηγορούμενη θα παραμείνει υπό κράτηση. Το Δικαστήριο έδωσε, τέλος, άδεια στην υπεράσπιση να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρεία της πελάτισσας της, πάντοτε με βάση τους αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Σημειώνεται ότι τη διαδικασία της Τετάρτης παρακολούθησαν εκπρόσωποι και της γερμανικής πρεσβείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ