«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν τα κρούσματα του αφθώδους πυρετού, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και προτεραιότητα όλων μας είναι ο περιορισμός εξάπλωσης της νόσου», δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Τυροκόμων, Μιχάλης Κούλλουρος στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε ερώτηση για τον βαθμό που επηρεάζει την παραγωγή χαλλουμιού η θανάτωση 13 χιλιάδων ζώων λόγω του ιού, ανέφερε ότι «οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι αν καταφέρουμε να το κρατήσουμε στο επίπεδα που βρίσκεται σήμερα, τότε η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη».

Σημείωσε ότι, τόσο το αιγοπρόβειο όσο και το αγελαδινό αφορούν την παραγωγή χαλλουμιού και τα δύο είδη ζώων προσβάλλονται από την ασθένεια, ενώ αν χαθούν ζώα θα χαθεί και μέρος της παραγωγής από το χαλλούμι.

Σε σχέση με τις ανησυχίες που εκφράζονται για τις εξαγωγές χαλλουμιού ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τυροκόμων ανέφερε ότι αν υπάρξουν περαιτέρω θανατώσεις ζώων ενδεχομένως να προκύψει ζήτημα επάρκειας γάλακτος για την παραγωγή του χαλλουμιού.

«Πρέπει να αποφύγουμε την περαιτέρω θανάτωση ζώων γιατί αντιλαμβάνεστε αν χαθούν ζώα χάνεται και η παραγωγή τους και η παραγωγή χαλλουμιού», ανέφερε.

Τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας προς τους καταναλωτές όσο αφορά την κατανάλωση των προϊόντων που παράγονται στην Κύπρο, καθώς «είναι απόλυτα ασφαλή να συνεχίσουν να καταναλώνονται». Καθησύχασε τους καταναλωτές, λέγοντας πως μπορούν να «είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή για κατανάλωση».

Πρόσθεσε ότι χρειάζεται η συμβολή όλων στην προσπάθεια για περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, σημειώνοντας ότι τα μέλη του συνδέσμου από την πρώτη στιγμή εφάρμοσαν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις μονάδες τους.

Σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνουν τα μέλη του συνδέσμου ανέφερε ότι οι τυροκόμοι προχώρησαν από μόνοι τους στη λήψη αυτών των μέτρων στις μονάδες τους, από την πρώτη στιγμή που είχαν ενημερωθεί για την ασθένεια αυτή, τον Δεκέμβριο, με τον εντοπισμό κρούσματος στα κατεχόμενα. «Άμεσα ενημερώσαμε τα μέλη μας, ενημερώσαμε για τους κινδύνους που έχει η ασθένεια και τους προτρέψαμε να προχωρήσουν σε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία ήδη υπήρχαν στις μονάδες τους. Απλά τους προτρέψαμε να αυστηροποιήσουν για να μπορέσουν να κρατήσουν τις μονάδες τους ασφαλείς», ανέφερε.

Σημείωσε ότι περίπου το 80% της παραγωγής γάλακτος στην Κύπρο προορίζεται για την παραγωγή χαλλουμιού και η παραλαβή γάλακτος που προορίζεται για το χαλλούμι γίνεται από όλες τις περιοχές.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση, την εξάπλωση και τον αριθμό των ζώων τα οποία θανατώνονται, ευελπιστώντας ότι η εικόνα θα παραμείνει στα επίπεδα που βρίσκεται σήμερα», είπε.

Σημείωσε παράλληλα ότι κάποιοι τυροκόμοι είναι και κτηνοτρόφοι επομένως από την πρώτη στιγμή προχώρησαν στην ενημέρωση των μελών τους για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και τους προέτρεψαν όπως ανέφερε, να επικοινωνήσουν με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για οποιαδήποτε απορία είχαν σε σχέση με τα μέτρα. «Μέχρι στιγμής τα δείγματα είναι όλα αρνητικά και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα θετικά κρούσματα για να ξεκινήσουμε με το χτίσιμο των φαρμών που έχουν πληγεί» είπε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ