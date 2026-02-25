Ο Δήμος Δρομολαξιάς- Μενεού, μετά από συνεννόηση με τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας, προχωρά σε αύξηση του μήκους των δεξαμενών τροχολουτρών σε 9 μέτρα, την τοποθέτηση πινακίδων στις κτηνοτροφικές περιοχές και αναμένει ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί των ζώων, είπε στο ΚΥΠΕ ο Δημοτικός Γραμματέας Κυριάκος Σωτηρίου.

Συγκεκριμένα ο κ. Σωτηρίου ανέφερε ότι μετά από επικοινωνία με τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας Βάϊο Κουτή, ο Δήμος προχωρά σε αύξηση του μήκους των δεξαμενών τροχολουτρών σε 9 μέτρα προκειμένου να είναι λειτουργικές και αποτελεσματικές και παρήγγειλε πινακίδες που θα τοποθετηθούν σε σημεία των περιοχών αυτών με πιο δραστικές προειδοποιήσεις ώστε να αποτραπεί το φαινόμενο μετακίνησης των χαλιών που τοποθετούνται.

Περαιτέρω έχει κοινοποιήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου ανακοίνωση για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης προς τους κτηνοτρόφους από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ, συνέχισε. Ανέφερε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Τμήμα Γεωργίας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αναμένει ενημέρωση για τα εμβόλια προκειμένου να ενημερώσει τους κτηνοτρόφους και γενικότερα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, διευκρινίζοντας ότι η ενημέρωση από το Τμήμα Γεωργίας το πρωί της Τετάρτης ήταν ότι δίνονται οδηγίες στους Κτηνίατρους, οι οποίοι θα ενημερώσουν για την έναρξη των εμβολιασμών, κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ο κ. Σωτηρίου επανέλαβε ότι την Κυριακή έγινε πρώτη ενημέρωση στους κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στα δημοτικά όρια του Δήμου Δρομολαξιάς- Μενεού, πλαίσιο της οποίας αναγνώστηκαν τα μέτρα βιοασφάλειας των κτηνιατρικών υπηρεσιών και ο επιθεωρητής του Δήμου ενημέρωσε τους κτηνοτρόφους για την κατασκευή των τροχολουτρών.

Πρόσθεσε ότι το πρωί της Τρίτης σε έκτακτη σύσκεψη των αρμοδίων δημοτικών υπηρεσιών καθορίστηκαν τα σημεία των τροχολουτρών και συγκεκριμένα στην κτηνοτροφική περιοχή Δρομολαξιάς Α΄ η τοποθέτηση μίας δεξαμενής στην είσοδο και μίας στην έξοδο που τελούν υπό κατασκευή, ενώ οι πάροδοι έχουν κλείσει.

Ανέφερε περαιτέρω ότι στην κτηνοτροφική περιοχή Δρομολαξιάς Β’ κατασκευάστηκε μια δεξαμενή και έκλεισαν 4 πάροδοι, στην κτηνοτροφική Σοφτάδων κατασκευάστηκαν 2 δεξαμενές εισόδου-εξόδου και έκλεισαν δύο σημεία πρόσβασης από και προς την κτηνοτροφική περιοχή» και στην κτηνοτροφική περιοχή Τερσεφάνου τοποθετήθηκε μία δεξαμενή εισόδου-εξόδου και έκλεισαν τρία σημεία πρόσβασης από και προς την κτηνοτροφική περιοχή.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει ενδεχόμενο να φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για τους ψεκασμούς να προκαλούν προβλήματα υγείας στους διερχόμενους, είπε ότι οι ψεκασμοί γίνονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και συνάγεται ότι τα φάρμακα πληρούν τους κανόνες ασφάλειας της ΕΕ.

Περαιτέρω ερωτήθηκε για τον θάνατο 73χρονου κτηνοτρόφου σε κτηνοτροφική περιοχή της Δρομολαξιάς. Εξήγησε ότι ο θάνατος του 73χρονου οφειλόταν σε καρδιακή ανακοπή, ενδεχομένως από το άγχος των ημερών και των όσων τεκταίνονται σε σχέση με την κτηνοτροφία. Εξήγησε ότι ο 73χρονος βρισκόταν με τον γιο του, υπέστη έμφραγμα και δεν πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ