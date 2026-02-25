Ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται να επηρεάσει από αύριο Πέμπτη την περιοχή της Κύπρου, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες, αλλά κυρίως αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, αύριο δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, καθώς και ασθενής χιονόπτωση στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, της τάξης μάλιστα των 5 βαθμών στο εσωτερικό.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να ανέλθει αύριο 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου θα παρατηρείται παγετός.

Τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο, αναμένονται μεμονωμένες βροχές και ελαφρά χιονόπτωση, στα ορεινά

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή από αύριο.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, καθώς και ασθενή χιονόπτωση στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου θα παρατηρείται παγετός.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και ελαφρά χιονόπτωση, στα ορεινά. Την Κυριακή, ο καιρός θα μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Τοπικά στα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.