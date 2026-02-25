Η Αναστασία Παναγιώτου, μια γυναίκα η οποία νίκησε το ανεύρυσμα και ίδρυσε το Σωματείο ΑΝΑΖΩ, μίλησε για την εμπειρία της στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο».

Όπως ανέφερε, πέρασε μια πολύ δύσκολη περιπέτεια με την υγεία της το περασμένο Μάιο, όταν διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Το περιστατικό έγινε ενώ βρισκόταν στη Πάφο και θεωρεί ότι ζει από τύχη, καθώς, όπως σημείωσε, δεν υπάρχει νευρολογική μονάδα στην πόλη. Όταν ραγεί το ανεύρυσμα και δεν προλαβαίνει κάποιος να το αντιμετωπίσει, τότε η θνησιμότητα και οι επιπλοκές είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά από μεγάλο αγώνα, όπως είπε, επέστρεψε σπίτι της και συνειδητοποίησε ότι η ζωή της έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία.

Μέσα από αυτή την περιπέτεια, αποφάσισε να δημιουργήσει το Σωματείο ΑΝΑΖΩ για να στηρίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές δυσκολίες.

«Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που γνώρισαν την ασθένεια, τη μοναξιά αλλά ταυτόχρονα γνώρισαν και τη στήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Σωματείο, όπως είπε, θα προσφέρει στήριξη σε ευάλωτες ομάδες, όπως τρόφιμα, ρουχισμό και βασικά είδη διαβίωσης, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη ανθρώπων που δοκιμάζονται, ενημέρωση και πρόληψη σε θέματα υγείας, ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης σε σχολεία, δήμους και κοινότητες, υποστήριξη νοσοκομείων, κέντρων υγείας και προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ζητούμε, τόνισε, τη στήριξη χορηγών για να μπορέσουν να στηρίξουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Όποιος θέλει να βοηθήσει, όπως είπε, μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 99 596794.