Σύμφωνα με δημοσίευμα του YnetNews, επαρχιακό δικαστήριο στη Λάρνακα διέταξε την έκδοση στη Ρωσία Ισραηλινού πολίτη που καταζητείται για υπόθεση πειρατείας του 2009. Πρόκειται για τον 47χρονο Άλεξ Μπρόντσκι, ο οποίος στο παρελθόν ήταν γνωστός ως Αλεξέι Κερτσγκούρ, στη Ρωσία. Οι ρωσικές αρχές τον κατηγορούν για συμμετοχή στην αεροπειρατεία του φορτηγού πλοίου Arctic Sea το 2009.

Ο Μπρόντσκι συνελήφθη στην Κύπρο βάσει διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τη Ρωσία μέσω της Interpol. Αντιμετωπίζει κατηγορία για διακεκριμένη πειρατεία, αδίκημα που επισύρει ποινή έως και 15 ετών κάθειρξης σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία.

Ο συνήγορός του, Νιρ Γιασλοβίτς, δήλωσε, σύμφωνα πάντα με το YnetNews, ότι θα καταχωρίσει έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η υπόθεση του Arctic Sea

Κατά το δημοσίευμα, οι ρωσικές αρχές κατηγορούν τον Μπρόντσκι ότι συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της κατάληψης του υπό σημαία Μάλτας φορτηγού πλοίου Arctic Sea, το οποίο απέπλευσε στις 23 Ιουλίου 2009 από το λιμάνι Jakobstad της Φινλανδίας μεταφέροντας ξυλεία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένοπλοι άνδρες που προσποιούνταν αστυνομικούς επιβιβάστηκαν στο πλοίο στη Βαλτική Θάλασσα, ξυλοκόπησαν τα 15 μέλη του ρωσικού πληρώματος, τους έδεσαν και τους κλείδωσαν σε καμπίνες, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του σκάφους.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει τότε έντονες εικασίες, μεταξύ άλλων ότι το πλοίο μετέφερε μυστικό ρωσικό οπλισμό ή συνδεόταν με υπηρεσίες πληροφοριών. Οι ρωσικές αρχές είχαν απορρίψει τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντας το συμβάν πράξη πειρατείας.

Το ρωσικό ναυτικό εντόπισε και κατέλαβε το πλοίο στις 17 Αυγούστου 2009 κοντά στο Πράσινο Ακρωτήριο. Οκτώ βασικοί ύποπτοι, κυρίως από την Εσθονία και τη Λετονία, συνελήφθησαν, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν το 2011 σε ποινές φυλάκισης έως 15 ετών.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης

Σύμφωνα με το YnetNews, παράλληλη έρευνα στη Λετονία το 2009 φέρεται να είχε κατονομάσει τον τότε επιχειρηματία διαφήμισης στη Ρίγα, Κερτσγκούρ, ως πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στον σχεδιασμό και την επιμελητεία της επίθεσης.

Η ρωσική πλευρά έχει υποστηρίξει ότι στο παρελθόν είχε ζητήσει την έκδοσή του από το Ισραήλ χωρίς επιτυχία. Επιπλέον, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε υπηρετήσει ως φρουρός του Προέδρου του Ισραήλ την περίοδο 2003–2006 και ότι είχε στρατιωτική θητεία στην Ιερουσαλήμ. Ο συνήγορός του απέρριψε τους ισχυρισμούς ως ψευδείς, αναφέροντας ότι ο πελάτης του δεν εργάστηκε στην Προεδρική Κατοικία αλλά υπηρέτησε στη Συνοριακή Αστυνομία στην Ιερουσαλήμ.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι πρόκειται για περίπτωση λανθασμένης ταυτοποίησης και ότι δεν αποδείχθηκε πως ο συλληφθείς είναι το καταζητούμενο πρόσωπο. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχίες για το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη στη Ρωσία, ιδίως μετά την αποχώρηση της χώρας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και για παραγραφή των αδικημάτων.

Το σκεπτικό του Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο έκρινε ότι το πρόσωπο που συνελήφθη στην Κύπρο είναι πράγματι εκείνο που καταζητούν οι ρωσικές αρχές. Όπως αναφέρεται στο YnetNews, η αλλαγή ονόματος από Αλεξέι Κερτσγκούρ σε Άλεξ Μπρόντσκι το 2012 επιβεβαιώθηκε μέσω της Interpol, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία ταυτοποίησης – ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης και υπηκοότητα, συνέπιπταν πλήρως.

Το Δικαστήριο απέρριψε επίσης τα γενικά επιχειρήματα περί έλλειψης εποπτείας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σημειώνοντας ότι απαιτείται συγκεκριμένη και προσωπική απόδειξη κινδύνου παραβίασης δικαιωμάτων, κάτι που, κατά την απόφαση, δεν τεκμηριώθηκε.

Σε ό,τι αφορά την παραγραφή, έκρινε ότι βάσει της ρωσικής νομοθεσίας το αδίκημα δεν έχει παραγραφεί, καθώς η διαδικασία είχε ανασταλεί όσο ο ύποπτος ήταν φυγόδικος και οι ρωσικές αρχές συνέχισαν να τον αναζητούν.

Το δικαστήριο κατέληξε ότι πληρούνται όλες οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της κυπριακής νομοθεσίας περί εκδόσεων και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης και διέταξε την κράτησή του μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο συνήγορος υπεράσπισης δήλωσε, σύμφωνα με το YnetNews, ότι θα κατατεθεί αναλυτική έφεση τις επόμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διαδικασία διατυπώθηκαν πολιτικά φορτισμένοι ισχυρισμοί εκ μέρους της ρωσικής πλευράς και κάλεσε το Υπουργείο Εξωτερικών να εξετάσει επειγόντως την υπόθεση.