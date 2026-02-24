Η κατάσταση που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες σε περιοχές της επαρχίας Λάρνακας συνιστά, για ακόμα μια φορά, σοβαρή πρόκληση για την Κύπρο αναφέρει σε δελτίο Τύπου η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), προσθέτοντας ότι θεωρεί πως η εξέλιξη των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβεβαιώνει ότι η διαχείριση ζωονόσων δεν αφήνει περιθώρια για καθυστερήσεις ή αποσπασματικές αντιδράσεις.

Η μαζική ταφή ζώων, καθώς και η ανάγκη εκτεταμένων απολυμάνσεων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, δημιουργούν επιπρόσθετες περιβαλλοντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία των εδαφών και των υπόγειων υδάτων, σημειώνει.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου επισημαίνει ότι η παρούσα κρίση προκαλεί σοβαρό προβληματισμό ως προς την ετοιμότητα και τον χρόνο αντίδρασης των αρμόδιων αρχών, διατυπώνοντας τη θέση ότι η διασπορά της νόσου δεν αποτελεί απλώς ένα κτηνιατρικό περιστατικό, αλλά ζήτημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας και κοινωνικής σταθερότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ