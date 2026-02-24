Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΜΠΟΥ ΣΙΑΟΥΗΣ, 15 ετών, απουσιάζει από την οικία της στη Λευκωσία, από σήμερα 24/02/2026.

Η 15χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.50μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μακριά μαλλιά και κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρο παντελόνι και γκρίζο φούτερ.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.