Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε η διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Ηλιάνα Τοφά στον Χρύσανθο Τσουρούλλη και στα Tsouroullis Uncensored.

Όσο αφορά τις εισροές στα φράγματα το πρώτο τρίμηνου υδρολογικού έτους, που έχει περάσει. Ήταν ο χειρότερος από το 1901, που έχουμε καταγραφές. Ενώ ανέφερε για ποιο λόγο οι βροχές το τελευταίο διάστημα δεν είχαν αντίκτυπο στα φράγματα.

«Όταν βρέχει πάει στις λεκάνες απορροής στα ορεινά. Κάποιες από αυτές είναι λεκάνες απορροής φραγμάτων, κάποιες όχι. Επίσης, είχαμε, ειδικά το περασμένο διάστημα, έντονες βροχοπτώσεις στα παράλια». Ανέφερε η κ. Τοφά.

Παραδέχτηκε ελλιπή στελέχωση της υπηρεσίας φραγμάτων.

«Για το κομμάτι της ασφάλειας φραγμάτων έχουμε συμβληθεί με εμπειρογνώμονες μηχανικούς, οι οποίοι είναι τα μάτια μας έξω στα φράγματα».

Προειδοποίησε για αύξηση στα τέλη κατανάλωσης σε όσους σπαταλούν αλόγιστα νερό.

«Συζητιέται ακόμα και το 10 ευρώ ανά κυβικό, από κάποια κατανάλωση και πάνω».

Η Διευθύντρια του ΤΑΥ, ανέφερε, επίσης, πως η υποχρέωσή για καλή λειτουργία και συντήρηση των δικτύων ανήκει στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης.

«Τα δίκτυα των γειτονιών, των Δήμων, των κοινοτήτων είναι στους ΕΟΑ. Άρα, αυτός, που πρέπει να ανταποκριθεί είναι το αντίστοιχο συνεργείο της Αρχής Υδατοπρομήθειας».

Πρόσθεσε πως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο επιπρόσθετη χορηγία στους ΕΟΑ 300,000 Ευρώ για να διευκολυνθεί η γρήγορη ανταπόκριση όπου παρατηρείται διαρροή νερού.