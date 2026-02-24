Σοκαριστικές εικόνες με νεκρούς σκύλους εντός της νεκρής ζώνης στον Αστρομερίτη έρχονται στο φως μέσα από βίντεο που δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Πράσινο Κόμμα Κύπρου.

Σύμφωνα με την καταγγελία του κόμματος, απερίφρακτη δεξαμενή νερού φέρεται να υπερχείλισε, με αποτέλεσμα αδέσποτα ζώα που βρίσκονταν στην περιοχή να παρασυρθούν και να χάσουν τη ζωή τους από πνιγμό.

Το περιστατικό προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με το Πράσινο Κόμμα να ζητά διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, καθώς και απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν.

Το υλικό, συνεχίζει, δημοσιοποιείται αυτούσιο, «διότι η κοινωνία οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια», ενώ προσθέτει πως «το γεγονός ότι δεξαμενή νερού βρίσκεται χωρίς στοιχειώδη περίφραξη και μέτρα ασφάλειας συνιστά σοβαρότατη αμέλεια και εγείρει αμείλικτα ερωτήματα:

Ποιος έχει την ευθύνη; Γιατί δεν υπήρχε περίφραξη; Γιατί δεν λήφθηκαν προληπτικά μέτρα; Καλούμε άμεσα τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αστρομερίτη να μεριμνήσει χωρίς καμία καθυστέρηση για τη διεξαγωγή ενδελεχούς και πλήρως διαφανούς έρευνας, ώστε να διαπιστωθούν οι ευθύνες για το πώς και γιατί η δεξαμενή παρέμενε απροστάτευτη».

Περαιτέρω, καλεί την Αστυνομική Διεύθυνση Ευρύχου να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης όλοι οι υπεύθυνοι, ανεξαιρέτως.

«Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου, σε συνεργασία με το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, καταγγέλλει το περιστατικό και απαιτεί:

Άμεσα διορθωτικά μέτρα και πλήρη περίφραξη της δεξαμενής. Έλεγχο όλων των παρόμοιων υποδομών στην περιοχή. Απόδοση ευθυνών και παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Η ανοχή στην αμέλεια τελείωσε.

Η προστασία της ζωής — ανθρώπινης και ζωικής δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Στέλνουμε σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: η αδιαφορία και η ανευθυνότητα δεν θα μείνουν ατιμώρητες. Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία εδώ και τώρα!», καταλήγει η δημοσίευση.

Προσοχή το βίντεο περιέχει εικόνες που μπορεί να ενοχλήσουν