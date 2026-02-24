Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το απόγευμα, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, πλησίον της Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η φωτιά φέρεται να ξέσπασε σε αίθουσα κατηχητικών του ναού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ μέλη της Αστυνομίας απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας και για τη διευκόλυνση του έργου των αρμόδιων υπηρεσιών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.