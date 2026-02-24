Στις 23 Φεβρουαρίου 1995, η Κύπρος βίωσε έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς των τελευταίων δεκαετιών, με την επαρχία της Πάφου να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11 το βράδυ και είχε μέγεθος σχεδόν 6 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη σχεδόν την Κύπρο, προκαλώντας ανησυχία και πανικό στους πολίτες. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Πάφος.

Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν περίπου 100 μετασεισμικές δονήσεις, διατηρώντας το κλίμα φόβου στις πληγείσες περιοχές. Συνολικά, επηρεάστηκαν 30 χωριά της επαρχίας Πάφου, τα περισσότερα χωρίς σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, ιδιαίτερα βαριά ήταν η κατάσταση σε τρεις κοινότητες: τις Πάνω Αρόδες, Μηλιού και Στρουμπί.

Στο χωριό Μηλιού γκρεμίστηκαν κατοικίες και υποστατικά, ενώ σε ένα από τα κατεστραμμένα σπίτια έχασε τη ζωή του ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, βυθίζοντας την τοπική κοινωνία στο πένθος.

Οι Πάνω Αρόδες, αν και δεν θρήνησαν ανθρώπινα θύματα, υπέστησαν τις μεγαλύτερες υλικές καταστροφές. Περίπου 100 κατοικίες και άλλα οικοδομήματα καταστράφηκαν, με αποτέλεσμα δεκάδες κάτοικοι να μείνουν άστεγοι. Για εβδομάδες έζησαν σε αντίσκηνα, μέχρι την έναρξη των κρατικών μέτρων στήριξης και αποκατάστασης.