Τραγική χαρακτήρισε την κατάσταση που επικρατεί με τον αφθώδη πυρετό, στις κτηνοτροφικές μονάδες της επαρχίας Λάρνακας, ο Αγγελος Χατζηχαραλάπους, Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, προσθέτοντας ότι ο Οργανισμός συνδράμει τις προσπάθειες για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, με δύο άτομα και εξοπλισμό.

Πρόσθεσε πως «με δική μας πρωτοβουλία, προχωρήσαμε από την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στην αναστολή της λειτουργίας των επτά Πράσινων Σημείων, που υπάρχουν στην επαρχία Λάρνακας, τα οποία γειτνιάζουν με τις κτηνοτροφικές μονάδες έτσι ώστε να περιοριστεί η μετακίνηση ανθρώπων και η διακίνηση».

Ανέφερε ακόμα ότι «στην έκτακτη ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ζητήθηκε η βοήθεια όλων των Υπηρεσιών που συμμετείχαν. Εμείς ως ΕΟΑ Λάρνακας δώσαμε κόσμο και εξοπλισμό για να βοηθήσουμε στην απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται στις κτηνοτροφικές μονάδες» είπε.

Ηδη, συνέχισε «στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών, συνεργείο του ΕΟΑ Λάρνακας αποτελούμενο από δύο άτομα, μπήκε στη μάχη και προσπαθεί να περιορίσει την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «τα δύο άτομα του ΕΟΑ Λάρνακας εργάζονται σε δύο βάρδιες των οκτώ ωρών και θα είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών μέχρι τις δέκα το βράδυ. Το σημείο το οποίο ανατέθηκε στα δύο άτομα του ΕΟΑΛ βρίσκεται στη Δρομολαξιά» διευκρίνισε.

Σε άλλη ερώτηση ο Πρόεδρος του ΕΟΑΛ απάντησε πως «δεν ζητήθηκε οτιδήποτε άλλο από εμάς. Ωστόσο μεταφέραμε την ετοιμότητα μας να συνδράμουμε σε ό,τι ζητήσουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Γεωργίας και είμαστε στη διάθεση τους να συνεισφέρουμε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε».

Αφού εξέφρασε την «ανησυχία» του ΕΟΑ Λάρνακας για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω του αφθώδους πυρετού, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως χθες μετέβη σε αρκετές περιοχές, όπου συναντήθηκε με ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων, «οι οποίοι είναι απογοητευμένοι, καταβεβλημένοι και εξαιρετικά ανήσυχοι για το μέλλον τους».

Η κατάσταση, σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, «είναι τραγική και είμαστε έτοιμοι να συμπαρασταθούμε και να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε. Δηλώνουμε όχι μόνο την προθυμία και ετοιμότητα μας αλλά και οτιδήποτε άλλο σε πρακτικό επίπεδο ζητηθεί από τον ΕΟΑ Λάρνακας για να βοηθήσουμε».

Ερωτηθείς κατά πόσον στη χθεσινή έκτακτη σύσκεψη αναφέρθηκε οτιδήποτε για παροχή ψυχολογικής στήριξης στους κτηνοτρόφους, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε ότι «προς το παρόν ελπίζουμε ότι ο αφθώδης πυρετός δεν θα εξαπλωθεί παντού και θα αποφύγουμε τα χειρότερα».

