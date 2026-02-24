Στην Κύπρο ενδεχομένως να βρίσκεται ο πρώην επικεφαλής της Κρατικής Οικολογικής Επιθεώρησης (ΔΕΙ) στην περιφέρεια Ζακαρπάτιας της Ουκρανίας, Μιχαήλο Μπανκ, ο οποίος, σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, εγκατέλειψε τη χώρα προκειμένου να αποφύγει τη στρατιωτική επιστράτευση.

Όπως αναφέρεται, ο Μπανκ φέρεται να πέρασε παράνομα τα σύνορα τον Φεβρουάριο του 2025, αρχικά προς την Ουγγαρία και στη συνέχεια να μετέβη στην Κύπρο. Προηγήθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαδικασία ελέγχου από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, κατά την οποία κρίθηκε ικανός για στρατιωτική υπηρεσία.

Κρίθηκε ικανός – Δεν παρουσιάστηκε

Συγκεκριμένα, στις 10 Φεβρουαρίου 2025 φέρεται να παραπέμφθηκε σε στρατιωτική ιατρική επιτροπή, η οποία τον έκρινε κατάλληλο για κατάταξη. Στις 13 Φεβρουαρίου όφειλε να παρουσιαστεί με φύλλο πορείας, ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εξαφανίστηκε μία ημέρα νωρίτερα. Στις 13 Φεβρουαρίου έγινε γνωστό ότι είχε ήδη εγκαταλείψει την Ουκρανία.

Προηγούμενες καταγγελίες και έρευνες

Το όνομα του Μπανκ έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις ουκρανικές αρχές. Φέρεται να είναι πρόσωπο ενδιαφέροντος σε υπόθεση που ερευνά το Κρατικό Γραφείο Ερευνών (DBR). Κατά τις ίδιες πηγές, η έρευνα αφορά καταγγελίες ότι, κατά τη διάρκεια προηγούμενης θητείας του σε θέση ευθύνης στην αστυνομία, ασκήθηκαν πιέσεις σε τοπικούς αξιωματούχους και δασικές υπηρεσίες στην περιοχή Γιαρέμτσε, με αποτέλεσμα τη μεταβίβαση 26 οικοπέδων συνολικής έκτασης 4,5 εκταρίων σε συγγενικά ή συνδεδεμένα πρόσωπα.