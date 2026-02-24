Περισσότερα από 30 χρόνια μετά την κλοπή της κατά την τουρκική εισβολή του 1974, μια εικόνα του Ιησού Χριστού του 18ου αιώνα επέστρεψε στην Κύπρο από το σπίτι του Βρετανού τραγουδιστή Boy George στην Εκκλησία της Κύπρου.

Σύμφωνα με το Greek City Times, η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα ανήκε αρχικά στον ναό του Αγίου Χαραλάμπους στο Νέο Χωριό Κυθρέας και συγκαταλέγεται στα χιλιάδες θρησκευτικά κειμήλια που λεηλατήθηκαν από εκκλησίες στα κατεχόμενα μετά το 1974 και κατέληξαν στη διεθνή αγορά τέχνης. Ο Boy George την είχε αγοράσει καλόπιστα από έμπορο τέχνης στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1980 και την διατηρούσε στο σπίτι του για 26 χρόνια.

Η ταυτότητά της αποκαλύφθηκε το 2010, όταν Ολλανδός Ορθόδοξος αρχιεπίσκοπος την αναγνώρισε σε τηλεοπτική εκπομπή που παρουσίαζε την κατοικία του καλλιτέχνη. Μετά από έρευνα, επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για μία από τις αγνοούμενες εικόνες. Ο τραγουδιστής, μόλις ενημερώθηκε για την προέλευσή της, συμφώνησε να την επιστρέψει χωρίς αντίρρηση.

Η εικόνα παραδόθηκε επίσημα τον Ιανουάριο του 2011 σε τελετή στο Λονδίνο, με την Εκκλησία της Κύπρου να ευχαριστεί δημόσια τον Boy George για τη στάση του και να του προσφέρει σύγχρονο θρησκευτικό έργο ως ένδειξη εκτίμησης.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις διαρκείς συνέπειες της εισβολής του 1974, κατά την οποία περίπου 20.000 εκκλησιαστικά κειμήλια αφαιρέθηκαν από ναούς στα κατεχόμενα. Για την Κύπρο, κάθε επιστροφή εικόνας αποτελεί πράξη αποκατάστασης της πολιτιστικής και πνευματικής της κληρονομιάς.