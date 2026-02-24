Έκκληση για εφαρμογή μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό απευθύνει στους κτηνοτρόφους ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή, ώστε να μην επεκταθεί ο ιός και στην επαρχία Πάφου.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Παπαχριστοφή κάλεσε τους κτηνοτρόφους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να εφαρμόσουν τις υποδείξεις από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για να προστατεύσουν την περιοχή και ο καθένας την κτηνοτροφική του μονάδα.

Όπως είπε, στην περιοχή υπάρχουν πολλά κτηνοτροφικά υποστατικά, όπως στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς, στο Νέο Χωριό, αλλά και σε Ανδρολύκκου, Δρούσεια και Πελαθούσα.

Διαβάστε επίσης: Γιατί δεν έγινε προληπτικός εμβολιασμός-«Αιτία οι ζωοτροφές από τα κατεχόμενα»

Όπου χρειαστεί, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς θα βρίσκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους της περιοχής για να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν, πρόσθεσε.

Ο κ. Παπαχριστοφή ανέφερε ότι το απόγευμα της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον ΓΔ του Υπουργείου Γεωργίας, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δ. Πόλης Χρυσοχούς για το υδατικό θέμα, ενώ θα συζητηθεί και το θέμα του αφθώδους πυρετού.

Πηγή: ΚΥΠΕ