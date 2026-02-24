Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αραδίππου, ο Χριστόδουλος Πάρτος ανακοίνωσε σειρά μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης που πλήττει τις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Όπως τόνισε, οι αποφάσεις έχουν ληφθεί για να «βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους του Δήμου και να εξομαλύνουν το πρόβλημα που έχει προκύψει με το θέμα του αυτοδίπηρετου».

Μεταξύ των μέτρων που αποφασίστηκαν περιλαμβάνονται:

Η άμεση κατασκευή τροχολουτρών και δεξαμενών απολύμανσης σε επιλεγμένους χώρους, ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή διαχείριση των κτηνοτροφικών περιοχών.

Η προμήθεια και διάθεση νερού στις υπηρεσίες του κράτους, όπως η Πυροσβεστική και το Τμήμα Αγροργίας, για συνεχή ψεκασμό των οχημάτων που εισέρχονται στις κτηνοτροφικές ζώνες.

Ο περιορισμός των εισόδων και εξόδων στις κτηνοτροφικές περιοχές σε μία μόνο, για να ελέγχεται η κυκλοφορία.

Η αγορά και τοποθέτηση ειδικών σφουγγαριών σε δρόμους όπου δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν άμεσα δεξαμενές, επιταχύνοντας έτσι την εφαρμογή των μέτρων.

Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι ο Δήμος Αραδίππου θα μπορούσε να έχει συμμετάσχει και στις δύο προηγούμενες συσκέψεις του κράτους, προκειμένου να συμβάλει άμεσα στη λήψη αποφάσεων και να καταθέσει τις δικές του εισηγήσεις. «Ελπίζουμε να βγούμε νικητές σε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν αφορά μόνο τον Δήμο μας αλλά θα έχει αλυσιδωτές αρνητικές οικονομικές συνέπειες σε όλη την Κύπρο», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην κατάσταση των κτηνοτροφικών μονάδων, ο Χριστόδουλος Πάρτος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί θετικά κρούσματα σε μία μονάδα στους Τρούλλους και μία στην Αραδίππου, ενώ περαιτέρω ενημέρωση αναμένεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε ερώτηση σχετικά με την οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων, ο Δήμαρχος τόνισε ότι «η οικονομική βοήθεια από τον Δήμο δεν θα είναι αρκετή. Πρέπει να παρέμβει το κράτος», προσθέτοντας ότι οι κτηνοτρόφοι χρειάζονται και ψυχολογική υποστήριξη λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Τέλος, ο Χριστόδουλος Πάρτος δήλωσε ότι υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο Αθιένου για κοινά προληπτικά μέτρα και ότι αναμένουν και την επίσκεψη εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία πληροφορήθηκαν όμως από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επικοινωνία από τις αρμόδιες αρχές.

