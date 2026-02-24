Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ακόμη προσώπων, σχετικά με την υπόθεση διάρρηξης κατοικίας στην επαρχία Λάρνακας, από την οποία κλάπηκαν μεταξύ άλλων και δύο κυνηγετικά πυροβόλα όπλα.

Πρόκειται για 17χρονο και 18χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες 23 Φεβρουαρίου, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.

Της σύλληψης των δύο υπόπτων προηγήθηκε η σύλληψη ενός ακόμη 17χρονου, το βράδυ στις 22 Φεβρουαρίου, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Αυτός οδηγήθηκε χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο ενέκρινε σχετικό αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα κράτησης του διάρκειας εφτά ημερών, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία της υπόθεσης, το βράδυ μεταξύ 21 και 22 Φεβρουαρίου, διαπράχθηκε διάρρηξη της κατοικίας 46χρονου, στην επαρχία Λάρνακας, από όπου και κλάπηκε ένας οπλοβαστός, εντός του οποίου υπήρχαν δύο δίκαννα κυνηγετικά πυροβόλα όπλα, χρηματικό ποσό, καθώς και ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο επίσης περιείχε χρηματικό ποσό.

Μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν το βράδυ στις 22 Φεβρουαρίου, σε περιοχή στην επαρχία Λάρνακας, τα δύο πυροβόλα όπλα και το χρηματοκιβώτιο με χρηματικό ποσό που περιείχε.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.