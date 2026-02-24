Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Λάρνακας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τρία οχήματα συγκρούστηκαν στον αυτοκινητόδρομο, κοντά στην έξοδο Ορόκλινης με κατεύθυνση τη Λάρνακα.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο πρόσωπα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ έχουν κλείσει και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
Λόγω οδικής σύγκρουσης στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Λάρνακας, κοντά στην έξοδο Ορόκλινης με κατεύθυνση τη Λάρνακα, έχουν κλείσει και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. pic.twitter.com/l5o5BZN6Y1— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) February 24, 2026