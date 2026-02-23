Συνεχίζονται οι συλλήψεις για την υπόθεση διάρρηξης κατοικίας στη Λάρνακα, από όπου είχαν κλαπεί δύο κυνηγετικά όπλα και χρηματοκιβώτιο με μεγάλο χρηματικό ποσό.



Μετά τη σύλληψη 17χρονου, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του και να κατονόμασε συνεργούς, το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε σε ακόμη δύο συλλήψεις, ενός 17χρονου και ενός 18χρονου Ελληνοκύπριου. Οι ύποπτοι αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησης.



Τα κλοπιμαία – δύο δίκαννα κυνηγετικά όπλα και χρηματοκιβώτιο που περιείχε ποσό €72.950 – εντοπίστηκαν θαμμένα σε φάρμα στην περιοχή Αραδίππου, έπειτα από υπόδειξη του πρώτου συλληφθέντα.



Η διάρρηξη καταγγέλθηκε από 46χρονο ιδιοκτήτη κατοικίας, ο οποίος ανέφερε ότι άγνωστοι παραβίασαν το σπίτι του κατά τις νυχτερινές ώρες και απέσπασαν μεταλλικό οπλοβαστό βάρους περίπου 50 κιλών, εντός του οποίου βρίσκονταν τα όπλα και χρηματικό ποσό.

Οι έρευνες συνεχίζονται από τις Αρχές.



