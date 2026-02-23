Με χαρταετούς να γεμίζουν τον ουρανό και σαρακοστιανά τραπέζια στρωμένα στη φύση, η Καθαρά Δευτέρα γιορτάστηκε σε κάθε γωνιά της Κύπρου.



Οικογένειες και παιδιά βγήκαν έξω όπου ο καιρός το επέτρεψε, ξεκινώντας τη Σαρακοστή με κέφι και χαμόγελα.



Συνεργείο του ΣΙΓΜΑ μετέβη στο Πάρκο Αθαλάσσας, όπου έσφυζε από ζωή, με οικογένειες και παιδιά να γεμίζουν την ατμόσφαιρα με κέφι και χαμόγελα.

Είναι η καθιερωμένη γιορτή της μούττης της σαρακοστής όπως κάθε χρόνο.



Στο Καϊμακλί, ο Σύλλογος Προόδος Καϊμακλίου, διοργάνωσε εκδήλωση στο γήπεδο Βορείου Πόλου, με ζωντανή μουσική από τους Φοίβο και Λένο Σταύρου.



Μερικοί εκδρομείς μίλησαν στη τηλεόραση του Σίγμα, περιγράφοντας τα όσα εξελίχθηκαν στους χώρους όπου «έκοψαν τη Μούττη».



«Καλή σαρακοστή με υγεία χαρά και ευτυχία. Περνούμε απίθανα είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι στο Δημοτικό στάδιο του βορείου πόλου με φίλους συγγενείς γεμάτο όπως βλέπετε ο χώρος».



«Περνούμε τέλεια δευτέρα της Καθαράς μέχρι στιγμής ο καιρός μας έκανε το χατίρι παρα τις δυσμενείς προβλέψεις όμορφη μέρα όπου κοιτάζουμε με αισιοδοξία το μέλλον όπως έχει η μέρα τα χρώματα της».



«Αποφασίσαμε από τα πέρσι να καθιερώσουμε αυτή την εκδήλωση για την κοινωνικότητα να βλεπόμαστε και να είμαστε όλοι μαζί».



«Είναι ένα έθιμο το οποίο καλά κρατεί στη Κύπρο. Συγχαρητήρια στα παιδιά της Προόδου που έχουν σκεφτεί για δεύτερη χρονιά και ελπίζω να γίνει θεσμός».

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο του Καιμακλιού που ήρθε να διασκεδάσει ελπίζουμε ότι σιγά σιγά ε να γίνει ένας θεσμός να ξανάρθουν κοντά οι συγχωριανοί για την καθαρά Δευτέρα».









Στον εκδρομικό χώρο Τεκκέ στη Λάρνακα, ο Δήμος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους με δωρεάν παραδοσιακά εδέσματα.

Η μέρα γέμισε μουσική, χορό, τσιαττιστά και παιχνίδια για τα παιδιά.



Στην Πάφο, πολίτες γιόρτασαν την Καθαρά Δευτέρα στην παραλία, απολαμβάνοντας τα νηστίσιμά τους και πετώντας χαρταετούς πάνω από τη θάλασσα.



Μερικές δηλώσεις των εκδρομέων στη Πάφο ήταν: «Ήρθαμε να περάσουμε ωραία, οικογενειακά».



«Ήρθαμε και φέτος να γιορτάσουμε τη σαρακοστή, την καθαρά Δευτέρα. Ελπίζω ο κόσμος να περάσει ωραία».



«Βρισκόμαστε εδώ στο Δήμο Ιεροκηπιας μια πολύ ωραία μέρα. Βοήθησε ο καιρός ο κόσμος έχει πλημμυρίσει την περιοχή. Ευχαριστούμε τον Δήμο Ιεροκηπιας που οργάνωσε την κατάσταση έφερε τραπέζια, καρέκλες για να μπορεί ο κόσμος να οργανωθεί με τις οικογένειες του και να περάσει ωραία».



«Απολαμβάνουμε την μέρα μας ηλιόλουστη, τη θάλασσα».



Με λαγάνες, χαλβά και θαλασσινά, μικροί και μεγάλοι τίμησαν το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας.



Αναφορικά με τα εδέσματα που υπήρχαν στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας έκαναν δηλώσεις διάφοροι πολίτες στη τηλεόραση του Σίγμα.

«Έχει από όλα έχει σίγουρα τα μαλάκια και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στο μενού της μέρας, νηστίσιμα προφανώς, όλα τα εδέσματα τα οποία επιτάσσει η μέρα».



«Χαλουβά, χταπόδακι, χόρτα. Το τραπέζι μας όπως βλέπεται συμπεριλαμβάνει τα νηστίσιμα, τις πατάτες, τες ταχές, ταραμάδες και ψαρικά στα κάρβουνα».



«Το τραπέζι έχει νηστίσιμα ταραμά, ταχί, χούμους, μαλάκια».



«Φέραμε φασολάδα να πουλήσουμε και να στηρίξουμε τον κόσμο».



Στον Άγιο Αντώνιο στη Σωτήρα Αμμοχώστου, αρκετοί κάτοικοι βγήκαν στη φύση για να τιμήσουν την Καθαρά Δευτέρα με τα νηστίσιμά τους, ωστόσο η βροχή δεν επέτρεψε σε όλους να απολαύσουν την ημέρα όπως θα ήθελαν.

Πολλοί δήμοι ακύρωσαν εδώ και μέρες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις λόγω των προβλέψεων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για βροχές και καταιγίδες. Άλλοι δήμοι ρίσκαραν και πραγματοποιήσαν κανονικά τις εκδηλώσεις τους, αφού σε κάποιες περιοχές οι βροχές ξεκίνησαν μετά τις δύο το μεσημέρι.

Το απόγευμα βρισκόταν σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση από την μετεωρολογική υπηρεσία για βροχές καταιγίδες και χαλάζι σε διάφορες περιοχές και χιονόπτωση στο Τρόοδος.

Αύριο αναμένεται αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.







Διαβάστε επίσης: Πλησιάζει ψυχρή αέρια μάζα - Πότε θα κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος