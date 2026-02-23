Τροχαία σύκρουση σημειώθηκε το απόγευμα ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας στον δρόμο Λευκωσίας–Τροόδους, και συγκεκριμένα στην έξοδο προς Καλοπαναγιώτη.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, συγκρούστηκαν 2 οχήματα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ηλικιωμένο πρόσωπο.
Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο ενώ η κατάσταση του βρίσκεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με την Αστυνομία.
Τροχαίο ατύχημα στην Λευκωσία – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένο πρόσωπο
SigmaLive
