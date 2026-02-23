Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη περιβολιού στην περιοχή της Κοινότητας Βάβλας, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Όπως αναφέρει ο Κεττής σε ανάρτηση του, στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Λευκάρων με στόχο την άμεση κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της. Εντός της αποθήκης βρίσκονταν 2 ηλεκτρογεννήτριες, γεγονός που αύξησε τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς.

Σύμφωνα με τον Κεττή, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και εκ πρώτης όψεως φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα.



Τα ακριβή αίτια θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.