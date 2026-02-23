Συγκροτήθηκε ανακριτικη ομάδα από μέλη της ΑΔΕ Λάρνακας για αφθώδη πυρετό, δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας Σπύρος Χρυσοστόμου.

«Σχετικά με τον αφθώδη πυρετό κατόπιν σημερινής σύσκεψης στο Αρχηγείο Αστυνομίας, έχει συγκροτηθεί ανακριτική ομάδα από μέλη της ΑΔΕ Λάρνακας», ανέφερε ο κ. Χρυσοστόμου.

Σημείωσε πως «το πλαίσιο των ανακρίσεων και της διερεύνησης είναι γενικό, για όλο το φάσμα των περιστατικών με σκοπό να διαπιστωθεί η διάπραξη ποινικών ή/και άλλων αδικημάτων από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο πρόσωπο».

