Σε ισχύ βρίσκεται η Kίτρινη Προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας από τις 11:00 σήμερα Καθαρά Δευτέρα, μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένονται να επηρεάσουν κυρίως περιοχές του εσωτερικού, τα ορεινά και πιθανόν τα νότια και τα ανατολικά παράλια. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι,, ενώ η ένταση της βροχής αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Αυτούσια η πρόγνωση του καιρού:

Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει παροδικά την περιοχή.

Το απόγευμα, ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού, στα ορεινά και πιθανόν στα νότια και στα ανατολικά παράλια. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και σταδιακά τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Το υπόλοιπο της Πέμπτης και την Παρασκευή, τοπικά αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ την Πέμπτη θα σημειώσει αισθητή πτώση και μη αξιόλογη μεταβολή την Παρασκευή, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 1 εκατοστό.