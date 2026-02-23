Το Τμήμα Τελωνείων συμμετείχε την περασμένη Παρασκευή 20/02/2026 σε συντονισμένη επιχείρηση μαζί με την Αστυνομία (ΥΚΑΝ και Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων), τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, για τον έλεγχο υποστατικού στη Λάρνακα, το οποίο διαθέτει προς πώληση κανναβινοειδή και άλλα προϊόντα.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν ή κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

Τελωνείο: 145 τεμάχια ηλεκτρονικών τσιγάρων, υγρών αναπλήρωσης, σταγόνων κατάποσης και 2 τεμάχια υγρών με κανναβινοειδή για χρήση σε κατοικίδια ζώα. Για τα περισσότερα από αυτά, τα οποία έχουν εντοπιστεί σε προηγούμενες έρευνες, έχει ήδη γίνει ανάλυση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο διαπίστωσε την περιεκτικότητα σε κανναβινοειδή ή άλλες ψυχότροπες ουσίες, σε μερικά μάλιστα εντοπίστηκε η επικίνδυνη χημική ουσία MDMB-en-PINACA, η οποία έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Για όσα προϊόντα δεν έχει γίνει ήδη ανάλυση θα αποσταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθούν τα συστατικά τους στοιχεία και αναλόγως είτε θα κατασχεθούν, είτε θα παραδοθούν πίσω στον ιδιοκτήτη του υποστατικού.

ΥΚΑΝ: 193 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν κάνναβη ή τετραυδροκανναβινόλη (THC)

Άλλες Υπηρεσίες: 38 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν κανναβινοειδείς ουσίες (CBD), για τις οποίες δεν υπάρχει άδεια κυκλοφορίας στη Κυπριακή Δημοκρατία κατά παράβαση του Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμου 70(Ι)/2001 ή απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τον περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμο 54(Ι)/1996.

Το Τμήμα Τελωνείων τονίζει για μια ακόμα φορά τον εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο που ενέχει η κυκλοφορία, διάθεση και πολύ περισσότερο η κατανάλωση τέτοιων προϊόντων ανεξέλεγκτα και χωρίς ιατρική η φαρμακευτική συμβουλή και επίβλεψη.

Ειδικότερα η ουσία MDMB-en-PINACA, η οποία χρησιμοποιείται παράνομα διεθνώς ως νοθευτική ουσία σε προϊόντα που πλασάρονται ως φυσική κάνναβη ή υγρά ηλεκτρονικού τσιγάρου (vaping), καθιστούν την ακούσια χρήση της έναν επιπλέον σοβαρό κίνδυνο, αφού έχουν καταγραφεί παγκόσμια δεκάδες δηλητηριάσεις αλλά και πολυάριθμοι θάνατοι που οφείλονται σε αυτή. Επιπρόσθετα μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στη μνήμη και τη μάθηση, μέσω της αποδόμησης κυττάρων στον εγκέφαλο.