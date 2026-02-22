Το φαινόμενο «Φάντασμα του Μπρόκεν» εμφανίστηκε στην περιοχή Τεισιά της Μαδαρής.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που αναρτήθηκε στη σελίδα Καιρόφιλοι Κύπρου, το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε στη συγκεκριμένη περιοχή.

Τι είναι ακριβώς

Το «Φάντασμα του Μπρόκεν» είναι ένα οπτικό φαινόμενο που συμβαίνει σε ορεινές περιοχές, όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά πίσω από έναν παρατηρητή και μπροστά του υπάρχει ομίχλη ή σύννεφα.

Το όνομα προέρχεται από το όρος Brocken, την ψηλότερη κορυφή της οροσειράς Harz στη Γερμανία, όπου το φαινόμενο παρατηρήθηκε συχνά.

Πώς δημιουργείται;

-Ο ήλιος είναι πίσω σου.

-Μπροστά σου υπάρχει ομίχλη ή χαμηλό σύννεφο.

-Η σκιά σου προβάλλεται πάνω στην ομίχλη.

-Γύρω από τη σκιά εμφανίζεται συχνά ένα πολύχρωμο φωτοστέφανο (που λέγεται «glory»).

Η σκιά φαίνεται συχνά τεράστια και παραμορφωμένη, επειδή προβάλλεται σε σταγονίδια νερού που βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις.

Δείτε τις φωτογραφίες