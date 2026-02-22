Δεν φαίνεται να μας κάνει τη χάρη ο καιρός αύριο, Καθαρά Δευτέρα, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Αναλυτικά ο καιρός

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 12 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 9 στα υπόλοιπα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νότια, τα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, τοπικά όμως είναι δυνατό να εμφανίζονται χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο μέχρι την Τετάρτη για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί κάτω από αυτές.