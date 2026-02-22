Πραγματοποιήθηκε η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση στο Παραλίμνι.
Σύμφωνα με ανακοίνωση το Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας, η παρέλαση ξεκίνησε με το άρμα της εντυπωσιακής Βασίλισσας του Καρναβαλιού Αμμοχώστου, Αδαμαντίνης Κοσμά.
Στην παρέλαση η οποία διοργανώνεται από τον Δήμο συμμετείχαν πέραν των τριών χιλιάδων καρναβαλιστών, ενώ δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες βρίσκονται στο Παραλίμνι.
Μετά την παρέλαση, ο Δήμος διοργανώνει πάρτι στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, στο Παραλίμνι.
Εξάλλου, το βράδυ του Σαββάτου διοργανώθηκε μεγάλη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στην οποία συμμετείχαν πέραν των δύο χιλιάδων καρναβαλιστών, καταλήγει η ανακοίνωση.
Πηγή: ΚΥΠΕ