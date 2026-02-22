Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου για 20χρονο ύποπτο αναφορικά υπό διερεύνηση υπόθεση ρίψης πυροβολισμών στις 17 Ιανουαρίου στη Λάρνακα.

Ο εικοσάχρονος συνελήφθη το Σάββατο βάσει δικαστικού εντάλματος σε σχέση με την υπόθεση.

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών.

Ο νεαρός, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας, συνελήφθη ως ύποπτος για κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου καθώς και για συνέργεια μετά την διάπραξη των αδικημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες «μαζί με άλλο πρόσωπο που ενέχεται στα αδικήματα μετά την διάπραξη και κατεντολή καταζητούμενου βοήθησε στην μεταφορά οπλισμού και παρείχε συνδρομή μετά την διάπραξη των αδικημάτων».

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ