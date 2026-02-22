Ακυρώνεται η εκδήλωση της καθαράς Δευτέρας στην Βορόκληνη κατόπιν των μέτρων που αφορούν τα κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Σε ανακοίνωση το Δημοτικό Διαμέρισμα Βορόκληνης αναφέρει ότι «η εκδήλωση της Δευτέρας της Καθαράς, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Ύψωμα Προφήτη Ηλία στη Βορόκληνη, ακυρώνεται».

Η απόφαση αυτή, προσθέτει, «λήφθηκε κατόπιν των μέτρων που έχουν επιβληθεί από την Κυβέρνηση, λόγω της γειτνίασης του χώρου με κτηνοτροφικές μονάδες στις οποίες έχουν εντοπιστεί κρούσματα αφθώδους πυρετού».

«Η προστασία της δημόσιας υγείας και η συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες αποτελούν για εμάς απόλυτη προτεραιότητα», σημειώνει.

Αναφορά γίνεται και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν, οι οποίες «δεν θα επέτρεπαν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης».







Πηγή: ΚΥΠΕ