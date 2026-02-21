Η έρευνα των Αρχών για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην περιοχή της Ορόκλινη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο μικροσκόπιο τίθενται τόσο οι κτηνοτρόφοι όσο και οι αρμόδιοι επαγγελματίες που είχαν την ευθύνη παρακολούθησης των μονάδων, όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του Σίγμα, Ελένη Λουκα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κτηνοτρόφους, τα συμπτώματα φαίνεται να παρουσιάστηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιός πιθανόν να εξαπλώθηκε σε μεγάλη ακτίνα.

Γνώριζαν για μια εβδομάδα

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, έχει αρχίσει η λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους, καθώς και από τους κτηνιάτρους των μονάδων όπου εντοπίστηκαν ζώα θετικά στον αφθώδη πυρετό. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο χρονοδιάγραμμα εμφάνισης των συμπτωμάτων και κυρίως στο κατά πόσο υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, τα ζώα στις δύο μονάδες στην Ορόκλινη όπου διαπιστώθηκαν τα θετικά κρούσματα παρουσίασαν συμπτώματα στις 14 και 16 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Ποινικές ευθύνες για μη έγκαιρη γνωστοποίηση

Η μη έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών συνιστά αδίκημα βάσει του άρθρου 6 περί γνωστοποίησης ασθενειών. Ο νόμος είναι σαφής: οποιοσδήποτε κτηνοτρόφος διαπιστώσει ή ακόμη και υποπτευθεί την εκδήλωση ασθένειας σε ζώο, υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας το ταχύτερο διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας.

Η παράλειψη συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις θεωρείται ποινικό αδίκημα και ταυτόχρονα ανάρμοστη διαγωγή για τους σκοπούς του νόμου. Επιπλέον, η υποχρέωση ενημέρωσης δεν περιορίζεται μόνο στους ιδιοκτήτες, αλλά επεκτείνεται σε κάθε επιχειρηματία ή άτομο που έχει στη φύλαξη, φροντίδα ή κατοχή ζώων, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ή τον αρμόδιο επαρχιακό κτηνίατρο.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε επτά μονάδες

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, από αύριο ξεκινούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι και στις υπόλοιπες κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής της Ορόκλινης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για επτά μονάδες που αριθμούν συνολικά περίπου 18.000 ζώα.

Οι Αρχές επιδιώκουν να διαπιστώσουν κατά πόσο έχει σημειωθεί περαιτέρω διασπορά της νόσου. Το ενδεχόμενο εξάπλωσης του ιού σε ευρύτερη ακτίνα πλέον δεν αποκλείεται, με το σενάριο γενικευμένης διασποράς να θεωρείται ορατό.

Η εξέλιξη των ελέγχων αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα των αρμόδιων υπηρεσιών, σε μια υπόθεση που προκαλεί έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο και στις τοπικές αρχές.







Διαβάστε επίσης: Αφθώδης πυρετός: Ξεκίνησε τις έρευνες η Αστυνομία -Τα υπό διερεύνηση αδικήματα



