Στα χέρια του Υπουργού Άμυνας βρίσκεται το πόρισμα έρευνας σχετικά με την υπόθεση εξαφάνηση 13,5 κιλών ΤΜΤ από το πεδίο βολής Καλού Χωριού.

Σε δηλώσεις του στο Σίγμα ο Πάλμας αναφέρει ότι «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ανθρώπινος παράγοντας και στην προηγουμένη περίπτωση βεβαίως στελέχη της Εθνικής Φοράς έδειξαν τουλάχιστον ολιγορία γύρω από αυτή την εκπαιδευτική άσκηση και με βάση, όπως είπα, πήγε προηγουμένως αυτά τα στελέχη, με βάση τους κανονισμούς η ηγεσία της Εθνικής Φοράς, ο αρχηγός της Εθνικής Φοράς θα εξετάσει τις ποινές που θα τους επιβληθούν».



Το πόρισμα αποτελεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, το 50% της έρευνας.

«Από εκεί και πέρα υπάρχει και το άλλο μέρος αυτής της υπόθεσης, που είναι το ποινικό μέρος και βεβαίως είναι αρμοδιότητα των αστυνομικών αρχών της αστυνομίας Τύπρου, όπου εκεί η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες της και αναμένουμε να υπάρξει διαλέυκανση, ευχόμαστε ή και αναμένουμε να υπάρξει διαλέυκανση αυτής της υπόθεσης, ούτε ώστε να ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό» δήλωσε ο ίδιος.



Ο Υπουργός τόνισε τη σοβαρότητα της υπόθεσης υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερη εφαρμογή των πρωτοκόλλων όταν διεξαγωνούνται τέτοιου είδους ασκήσεις, ούτε ώστε να μην ξαναπαρατηρηθούν τέτοιου είδους φαινόμενα.

Το βασικότερο όλων, τόνισε, είναι έρευνες για εντοπισμό των εκρηκτικών υλών

Ο Πάλμας ξεκαθάρισε ότι «Αυτές τις έρευνες τις κάνει η αστυνομία ως αρμόδια αρχή, σε συνεργασία πάντα μαζί μας και όπως είπα και προηγουμένως θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο τέλος τέλος της μέρας θα πετύχουμε κάποια ουσιαστικά αποτελέσματα».

Όσο αφορά το σενάριο τα εκρηκτικά να βρίσκεται σε χέρια του υποκόσμου ο Υπουργός ανέφερε: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει φως γύρω από την εξεύρεση των εκρηκτικών κανένας μας δεν μπορεί να αποκλείσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο».

Τονίζοντας παράλληλα πως όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά και εξετάζονται.







