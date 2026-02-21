Προϊόν με την ονομασία Hello Kitty Apfel Koniac Gelee, της εμπορικής επωνυμίας Sanrio Co. LTD. Tokyo, ανακαλείται από την αγορά, καθώς μπορεί να προκαλέσει ασφυξία όταν καταναλωθεί από παιδιά, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο σημειώνει ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, έχουν λάβει ενημέρωση από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) της ΕΕ, ότι το προϊόν ανακαλείται επειδή, λόγω της υφής, του σχήματος και του μεγέθους του, η τυχαία κατάποση ολόκληρου του προϊόντος ή μεγάλων μερών αυτού, μπορεί να προκαλέσει ασφυξία όταν καταναλωθεί από παιδιά:

Η συσκευασία του προϊόντος, το οποίο προέρχεται από την Ιαπωνία, περιέχει 12 ατομικές συσκευασίες των 15 γραμμαρίων και φέρει ως ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας τις 11/06/2026 (26.06.22Β).

«Με βάση την εν λόγω ενημέρωση, οι εταιρείες διανομής στην Κύπρο έχουν ήδη ενημερωθεί από την εταιρεία αποστολής στην Ολλανδία και σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, έχουν αρχίσει τη διαδικασία απόσυρσης / ανάκλησης», σημειώνει η ανακοίνωση, καλώντας ους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το εν λόγω προϊόν να μην το διαθέσουν στα παιδιά για κατανάλωση και να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα αγόρασαν.



Δείτε το προϊόν που ανακαλείται από την κυπριακή αγορά:







Διαβάστε επίσης: Αφθώδης πυρετός: Ξεκίνησε τις έρευνες η Αστυνομία -Τα υπό διερεύνηση αδικήματα





Πηγή: ΚΥΠΕ