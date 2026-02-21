Εργασίες στο οδικό δίκτυο θα πραγματοποιηθούν στις Επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, από την Τρίτη, 24/02/2026, μέχρι και την Παρασκευή, 06/03/2026, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, εκτός Σαββατοκύριακων, θα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης θερμοπλαστικής μπογιάς στην υφιστάμενη άσφαλτο στα πιο κάτω τμήματα του αυτοκινητόδρομου Α3.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α3 με κατεύθυνση από Λάρνακα προς Παραλίμνι, από σημείο 200 μέτρα πριν από την έξοδο του Ξυλοφάγου που οδηγεί προς την οδό Μιχαλάκη Βραχίμη στο Ξυλοφάγου, έως και 200 μέτρα πριν από την έξοδο Λιοπετριού που οδηγεί στη λεωφόρο Αγίας Θέκλας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λιοπετριού, συνολικού μήκους 1,9 χλμ., θα παραμένει διαδοχικά κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας από τις 24/02/2026 έως τις 25/02/2026 και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω της άλλης λωρίδας.

Το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α3 με κατεύθυνση από Παραλίμνι προς Λάρνακα, από τον κυκλικό κόμβο στην αρχή του αυτοκινητόδρομου μέχρι και 500 μέτρα μετά την πρώτη έξοδο που οδηγεί προς την οδό Κατασπήλων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Νάπας, συνολικού μήκους 2,5 χλμ., θα παραμένει διαδοχικά κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας από τις 26/02/2026 έως τις 27/02/2026 και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω της άλλης λωρίδας.

Το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α3 με κατεύθυνση από Παραλίμνι προς Λάρνακα, από την έξοδο του Λιοπετριού που οδηγεί στη λεωφόρο Αγίας Θέκλας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λιοπετριού, έως και 200 μ. μετά την έξοδο του Ξυλοφάγου που οδηγεί προς την οδό Μιχαλάκη Βραχίμη στο Ξυλοφάγου, συνολικού μήκους 2,1 χλμ., θα παραμένει διαδοχικά κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας από τις 02/03/2026 έως τις 03/03/2026 και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω της άλλης λωρίδας.

Το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α3 με κατεύθυνση από Παραλίμνι προς Λάρνακα, από σημείο 600 μ. πριν από την έξοδο Ξυλοτύμβου που οδηγεί στον δρόμο Ε343 στην Ξυλοτύμβου, έως και 200 μ. μετά την έξοδο της Ξυλοτύμβου συνολικού μήκους 0,8 χλμ., θα παραμένει διαδοχικά κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας από τις 04/03/2026 έως τις 06/03/2026 και η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω της άλλης λωρίδας.

Εξάλλου, από την Τρίτη, 24/2/2026, μέχρι και την Πέμπτη, 26/2/2026, μεταξύ των ωρών 20:00-05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας και Λεμεσού-Πάφου, από την έξοδο Σκαρίνου μέχρι την έξοδο Πέτρας του Ρωμιού και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Επιπρόσθετα, την Τρίτη, 24/2/2026, μεταξύ των ωρών 20:00-05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στην είσοδο που ξεκινά από τον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου και καταλήγει στον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο πιο πάνω τμήμα θα κλείσει η είσοδος του αυτοκινητόδρομου Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου που καταλήγει στον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται διαμέσου του κυκλικού κόμβου της Ριζοελιάς, όπου θα γίνεται και η επιστροφή προς τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Την Τετάρτη, 25/2/2026, μεταξύ των ωρών 20:00-05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος στην έξοδο του κυκλικού κόμβου Καλού Χωριού προς τον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου με κατεύθυνση προς Παραλίμνι.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο πιο πάνω τμήμα θα κλείσει η έξοδος του κυκλικού κόμβου Καλού Χωριού που κατευθύνεται προς τον αυτοκινητόδρομο Αεροδρομίου Λάρνακας-Παραλιμνίου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται διαμέσου του κυκλικού κόμβου του Αεροδρομίου Λάρνακας, όπου θα γίνεται και η σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο προς Λευκωσία με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Επίσης, την Πέμπτη, 26/2/2026, μεταξύ των ωρών 20:00-05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες περιοδικής συντήρησης του οδοστρώματος σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Παραλιμνίου-Αεροδρομίου Λάρνακας, με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο Λάρνακας, από την έξοδο προς Λιβάδια μέχρι και την έξοδο προς Αραδίππου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο πιο πάνω τμήμα θα κλείσουν τμηματικά και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην κατεύθυνση του αυτοκινητοδρόμου Παραλιμνίου-Αεροδρομίου Λάρνακας για απόσταση 3χλμ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το οποίο θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Την Πέμπτη, 26/2/2026, μεταξύ των ωρών 08:30–15:00, θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού του δικτύου όμβριων υδάτων του αυτοκινητόδρομου Αεροδρομίου Λάρνακας προς Δεκέλεια και Παραλίμνι παρά την έξοδο της Βιομηχανικής Περιοχής Αραδίππου, με κατεύθυνση προς Δεκέλεια και Παραλίμνι.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα παραμένει κλειστή η έξοδος της Βιομηχανικής Περιοχής Αραδίππου με κατεύθυνση από Αεροδρόμιο Λάρνακας προς Δεκέλεια και Παραλίμνι και η κίνηση των οχημάτων θα διοχετεύεται από την επόμενη έξοδο προς Αραδίππου.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ