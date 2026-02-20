Τη δυνατότητα από 2 Μαρτίου οι μελετητές που χειρίζονται υποθέσεις στην Επαρχία Λάρνακας να εξυπηρετούνται για θέματα που άπτονται της πολεοδομικής αδειοδότησης και μέσω τηλεδιασκέψεων με τους αρμόδιους λειτουργούς/ τεχνικούς του Τομέα Πολεοδομικής Αδειοδότησης του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), ανακοίνωσε ο ΕΟΑΛ και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Συγκεκριμένα, σε κοινή ανακοίνωση ΕΟΑΛ και ΕΤΕΚ αναφέρουν ότι η συζήτηση πολεοδομικών αιτήσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, η διευκρίνηση οποιωνδήποτε θεμάτων επί προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης και η επίλυση σχετικών αποριών των μελετητών θα διευθετούνται πλέον και μέσω του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος το οποίο θα δίδει στους χρήστες την εμπειρία της αμεσότητας της προσωπικής συνάντησης.

Αναφέρουν ότι οι μελετητές θα μπορούν να στέλνουν σχετική πρόσκληση για διαδικτυακή συνάντηση στον αρμόδιο λειτουργό/ τεχνικό του ΕΟΑΛ που έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης συγκεκριμένης αίτησης ή έχει υπό την ευθύνη του συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μέσω της πλατφόρμας Teams, με αναφορά στα θέματα που επιθυμεί να συζητηθούν σε αυτήν και προσθέτουν ότι οι διαδικτυακές συναντήσεις θα διευθετούνται κατά την ημέρα Τετάρτη 10:00-12:00.

Αναφέρουν επίσης ότι η εξυπηρέτηση των μελετητών, όπως και του κοινού, με τηλεφωνική επικοινωνία θα γίνεται τις μέρες Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 12:30–14:00 και η διευθέτηση δια ζώσης συναντήσεων, κατόπιν σχετικού ραντεβού, θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 10:00–12:00.

Πηγή: ΚΥΠΕ