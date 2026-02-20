Tο έθιμο της Καθαρής Δευτέρας για πέταγμα χαρταετών ή και Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) στην περιοχή προσέγγισης αεροσκαφών προς τους διαδρόμους των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τις πτήσεις και να προκαλέσει ανησυχία στο ιπτάμενο προσωπικό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, καλώντας τους εκδρομείς να αποφεύγουν το πέταγμα χαρταετών και drones στις περιοχές των αεροδρομίων.

Σε παρόμοια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Λάρνακας αναφέρεται πιο συγκεκριμένα ότι από το πέταγμα χαρταετών και τη χρήση drones στην περιοχή προσέγγισης των αεροσκαφών όπως οι περιοχές Αλυκής – Τεκκέ, Ακτής Μακένζι, Κιτίου και Περιβολιών, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων.

Ο Δήμος αναφέρει επίσης ότι προσβλέπει στην κατανόηση και τη συνεργασία του κοινού, με στόχο την αποφυγή οποιουδήποτε ανεπιθύμητου περιστατικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ