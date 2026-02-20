Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν για θέσεις ειδοχής στην Δημόσια Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, η Ειδική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των Γραπτών Εξετάσεων στη Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2024, γνωστοποιεί τους καταλόγους των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στην:

Γραπτή εξέταση που έχει διεξαχθεί στις 27.9.2025 αναφορικά με θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών. Ο κατάλογος επιτυχόντων δημοσιεύεται μόνο με τον αριθμό υποψηφίου και το βαθμό επιτυχίας.

Γραπτή Εξέταση, που έχει διεξαχθεί στις 25.10.2025 αναφορικά με θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή ισότιμο προσόν. Ο κατάλογος επιτυχόντων δημοσιεύεται μόνο με τον αριθμό υποψηφίου και το βαθμό επιτυχίας.

Γραπτή Εξέταση, που έχει διεξαχθεί στις 13.12.2025 αναφορικά με θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α9 και την κλίμακα Α11 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν ή/και επαγγελματικό προσόν. Ο κατάλογος επιτυχόντων δημοσιεύεται μόνο με τον αριθμό υποψηφίου και το βαθμό επιτυχίας.

Δείτε τα αποτελέσματα με αρχική κλίμακα που δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 ΕΔΩ.

Δείτε τα αποτελέσματα με αρχική κλίμακα που δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 ΕΔΩ.

Δείτε τα αποτελέσματα με αρχική κλίμακα που δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α9 και Α11 ΕΔΩ.