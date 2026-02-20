Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κατά το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας, ενώ η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει άνοδο, με την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα να καταγράφει πτώση.

Ο Μετεωρολογικός Λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ιάσονας Χριστοδούλου, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ και ερωτηθείς πώς θα είναι ο καιρός το τριημέρου, είπε ότι όσον αφορά το Σάββατο, «θα είναι κυρίως αίθριος αρχικά ο καιρός, αργότερα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις».

«Δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια, όχι κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά την ημέρα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε σχέση με την Παρασκευή. Θα είμαστε κοντά στους 21 με 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα όνειρα», πρόσθεσε.

Την Κυριακή, συνέχισε ο κ. Χριστοδούλου, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού, κυρίως στην επαρχία Πάφου, βορειοδυτικά στην Πόλη Χρυσοχούς, ίσως δυτική Λεμεσό.

«Αργότερα όμως αναμένουμε να επηρεαστούν και οι υπόλοιπες περιοχές, ενώ στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να έχουμε χιόνι ή χιονόνερο. Αυτά όσον αφορά την Κυριακή», σημείωσε.

Την καθαρά Δευτέρα, είπε ο κ. Χριστοδούλου, «αρχικά έχουμε πιθανότητα μεμονωμένων βροχών, ενώ αργότερα κυρίως μεσημέρι δηλαδή και μετά αναμένουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ επίσης υπάρχει πιθανότητα στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους να πέσει χιόνι ή χιονόνερο».

Ερωτηθείς πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει πτώση. «Θα είμαστε πλέον λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, δηλαδή θα είμαστε κοντά στους 18 σε σχέση με τους 22 του Σαββάτου, και τη Δευτέρα παραμένουμε περίπου στα ίδια επίπεδα, ίσως να έχουμε ακόμα ένα βαθμό πτώση και να κυμανθούμε κοντά στους 17 περίπου όσον αφορά το εσωτερικό».

Σε ερώτηση αν αναμένονται και το πρωί βροχές την Καθαρά Δευτέρα, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι κάποιες βροχές πιθανόν να υπάρξουν τις πρωινές ώρες, μέχρι το μεσημέρι δηλαδή πιθανόν να έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές, όχι ιδιαίτερης έντασης και όχι εκτεταμένα τα φαινόμενα.

«Ωστόσο, κατά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα είναι πιο εκτεταμένα τα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές και θα έχουμε και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν κατά τα εκτεταμένα φαινόμενα αναμένεται να πέσει και χαλάζι, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι φαίνεται ότι δεν θα έχουμε χαλάζι την Καθαρά Δευτέρα, ωστόσο σε περίπτωση που εκδηλωθεί καταιγίδα σε κάποια περιοχή, ναι, είναι πιθανόν.



Πηγή: ΚΥΠΕ