Την ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που οδήγησε στην κατάσχεση ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εξέλιξης για την προστασία της κοινωνίας και κυρίως της νέας γενιάς.

Σε ανάρτησή του, ο Πρόεδρος έκανε λόγο για «εξέλιξη υψίστης σημασίας», σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους επιτυχίες ενισχύουν ουσιαστικά τη θωράκιση της κοινωνίας απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες προς την Αστυνομία Κύπρου, την ΥΚΑΝ και όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και προς το προσωπικό που συμμετείχε στην επιχείρηση, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον επαγγελματισμό, τη μεθοδικότητα και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος που επέδειξαν.

Όπως επεσήμανε, οι διαδοχικές επιτυχίες σε αντίστοιχες επιχειρήσεις καταδεικνύουν ότι οι έλεγχοι και οι στοχευμένες δράσεις εντατικοποιούνται συστηματικά, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

«Η προσπάθεια συνεχίζεται με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος της Κυβέρνησης παραμένει η διαρκής ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και η αποτελεσματική προστασία της κοινωνίας από τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.



