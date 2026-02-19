Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/2) η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον €1.800.000!

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 18, 28, 39, 24, 40 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός: 13